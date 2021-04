"Chylę czoła przed państwa pracą". Rządzący do medyków w Światowym Dniu Zdrowia

W Światowym Dniu Zdrowia z życzeniami i podziękowaniem dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych za walkę z pandemią koronawirusa zwrócili się przedstawiciele rządu i samorządów. "Róbcie dalej to, co potraficie najlepiej, a my zrobimy wszystko, żeby wam w tym pomóc" - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

"Od wybuchu epidemii koronawirusa hierarchia naszych potrzeb uległa zmianom, ale jednym z priorytetów, który pozostał na jednym z najważniejszych miejsc w życiu każdego człowieka, jest właśnie zdrowie" - napisał w środę na Facebooku premier.

Mateusz Morawiecki: polityka jest podporządkowana ochronie zdrowia

Morawiecki podkreślił, że w dobie pandemii wszystkie osobiste aktywności oraz działania międzynarodowych instytucji i polityka państw na całym świecie podporządkowana jest ochronie zdrowia, a jego misją jako szefa rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

- W takim dniu jak ten nasze wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się przede wszystkim ludziom, bez których codzienna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa. Lekarzom, medykom, pielęgniarkom, sanitariuszom, ratownikom medycznym i funkcjonariuszom każdego szczebla polskiej służby zdrowia - napisał szef rządu.

- Rok temu wszyscy biliśmy Wam brawo, licząc, że epidemia szybko się skończy. Dziś, gdy wkraczamy w drugi rok walki z koronawirusem, dziękuję w imieniu wszystkich, którym ratujecie zdrowie i życie. Róbcie dalej to, co potraficie najlepiej, a my zrobimy wszystko, żeby Wam w tym pomóc - dodał Morawiecki.

Andrzej Duda: "wzorcowo i zgodnie z przysięgą"

- Dziękuję za wspaniałą, ofiarną postawę, za wykonywanie służby wobec ludzi w sposób wzorowy; polska służba zdrowia zdała egzamin – powiedział z kolei prezydent Andrzej Duda. Prezydent przekazał życzenia w nagraniu opublikowanym w środę na Twitterze.

- Proszę przekazać ode mnie i przyjąć też bardzo serdeczne podziękowania za tę wspaniałą, niezwykle ofiarną postawę i za to wykonywanie swojej służby wobec ludzi, wobec pacjentów w sposób taki wzorcowy, zgodnie z przysięgą, którą państwo składaliście, przystępując do swojego zawodu - powiedział Andrzej Duda.

🩺Dziś obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.



Dziękuję za tą wspaniałą, niezwykle ofiarną postawę. – Prezydent @AndrzejDuda.

▶ https://t.co/MGFVCKjhMs pic.twitter.com/ViKQrJ45ss — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 7, 2021

Jak zaznaczył, "możemy różne rzeczy powiedzieć o czasie pandemii, może były oczywiście potknięcia, można było wiele rzeczy pewnie zrobić lepiej". – Natomiast, co jak co, ale mam wewnętrzne przekonanie, że polskie służby medyczne w swoim ogóle - poza wyjątkami oczywiście, które zawsze się zdarzają - zdały egzamin i pokazały, że zdecydowana większość osób, które stanowią polską służbę medyczną, to ludzie, którzy wybrali swój zawód z powołania - podkreślił.

Adam Niedzielski: "chylę czoła przed waszą pracą"

Z życzeniami dla służby zdrowia zwrócił się także minister Adam Niedzielski. – W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzę państwu, by praca, którą wykonujecie, dawała niesłabnącą satysfakcję i niesłabnące poważanie społeczne. Chylę czoła przed państwa pracą – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski w życzeniach skierowanych do pracowników służby zdrowia.

- Widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą walczą Państwo z pandemią. Serdecznie dziękuję za to zaangażowanie, za codzienną pracę i walkę z epidemią, za wysiłek wkładany w leczenie pacjentów – napisał Niedzielski. - W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzę Państwu, by praca, którą wykonujecie, dawała niesłabnącą satysfakcję i niesłabnące poważanie społeczne. Chylę czoła przed Państwa pracą! – dodał minister

Beata Mazurek: jaką mamy datę?

Pracownikom ochrony zdrowia, "bohaterom tych trudnych dni", podziękowali też inni. Wielkopolski samorząd na filarach przed wejściem do urzędu marszałkowskiego wywiesił banery z wizerunkami reprezentantów różnych specjalizacji medycznych. Miniwystawa opatrzona hasłem "Bohaterom tych trudnych dni – dziękujemy" to wyraz wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia "za ich pełną poświęcenia służbę wszystkim chorym w dobie pandemii" – poinformowała w środę rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) Anna Parzyńska-Paschke.

Życzenia złożyła także Beata Mazurek, posłanka PiS do Parlamentu Europejskiego. Umieściła ona na Twitterze grafikę przypominającą, że "w tym roku światowy dzień zdrowia nabrał wyjątkowego znaczenia". Grafika opublikowana została pod nagłówkiem... 7 marca. "Widzę, że pani Beata kilka dni zgubiła" – komentowali z przekąsem internauci.

Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Ustanowiono go w 1950 roku. Data jest rocznicą powołania Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

