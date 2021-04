Duży wzrost liczby sprowadzanych i kupowanych samochodów w Polsce

W marcu 2021 roku w Polsce zarejestrowano 10 132 nowe samochody klasy premium, to o 70 proc. więcej niż rok temu - podał Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W ubiegłym miesiącu z zagranicy sprowadzono do Polski prawie 91 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, tj. o 73,6 proc. więcej niż w marcu 2020. To jeden z najwyższych wyników ostatnich 13 lat.