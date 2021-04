Nie pytając taty, 15-latek wziął zapasowe kluczyki do passata. Zderzył się z golfem 06.04.2021, 10:51 Polska

Według policji z Łomży 15-latek jechał za szybko, nie dostosował prędkości do warunków i do ograniczenia do 50 km/h, stracił panowanie nad pojazdem i w ten sposób doprowadził do zderzenia.