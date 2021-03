Elon Musk: za Teslę zapłacisz teraz bitcoinem

Musk poinformował dodatkowo, że bitcoiny, którymi chętni zapłacą za Teslę, zostaną zatrzymane, a nie sprzedane za dolary czy inne waluty.

Dla śledzących decyzje firmy, nie jest to zaskoczeniem. W lutym Tesla zainwestowała w bitcoina 1,5 mld dolarów. Ogłosiła też wtedy, że w przyszłości będzie za swoje elektryczne samochody przyjmować płatności w tej kryptowalucie, choć na określonych warunkach.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year