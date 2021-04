W sobotni wieczór do sieci trafiło nagranie przedstawiające grupę nagich kobiet, pozujących do zdjęć na balkonie. Modelki brały udział w odważnej sesji zdjęciowej. Nagrał je mieszkaniec pobliskiego apartamentowca.

Zdarzenie miało miejsce w środku dnia, w luksusowej dzielnicy Marina w Dubaju.

Nagranie oburzyło opinię publiczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kobiety zostały aresztowane i doprowadzone do prokuratury.

Funkcjonariusze tłumaczą, że zatrzymali "grupę kobiet, które pojawiły się na nieprzyzwoitym filmie. Takie niedopuszczalne zachowania nie odzwierciedlają wartości i etyki społeczeństwa Emiratów" - poinformowała policja w oficjalnym oświadczeniu.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd