Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 4 kwietnia

Mamy 22 947 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (3839), mazowieckiego (3564), wielkopolskiego (2636), dolnośląskiego (2320), małopolskiego (1693), łódzkiego (1378), pomorskiego (1273), kujawsko-pomorskiego (1102), podkarpackiego (880), zachodniopomorskiego (700), lubuskiego (661), opolskiego (647), lubelskiego (635), świętokrzyskiego (502), warmińsko-mazurskiego (502), podlaskiego (356) - przekazał w niedzielę resort zdrowia.

259 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 4, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 50 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 438 542/54 941 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 31 927 chorych na COVID-19 – wynika z danych przekazanych w niedzielę przez Ministerstwo Zdrowia. Zajętych jest 3225 łóżek respiratorowych.

Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 43 789 łóżek i 4199 respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia podało, że wolne pozostają 11 862 łóżka i 974 respiratory.

Rosnąca liczba chorych na COVID-19 wymagających wsparcia oddechowego pod respiratorami sprawia, że w niektórych szpitalach pojawiły się problemy z tlenem.

Problemy z tlenem

Szpital Wojewódzki im. Marciniaka we Wrocławiu poinformował o wstrzymaniu przyjmowania chorych na COVID-19 ze względu na ograniczoną przepustowość instalacji tlenowych.

Sytuacja ze wstrzymaniem przyjęć nowych pacjentów covidowych może utrzymać się przez najbliższe dwa do trzech dni.

O oszczędzanie tlenu zaapelowali wcześniej wojewodowie w pismach wysłanych do mazowieckich i wrocławskich szpitali.



"Apelujemy, aby szpitale racjonalnie gospodarowały dostawami tlenu. Zapewniamy jednak, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej z kończącymi się zapasami, natychmiast uruchamiany jest jeden z czterech banków tlenu na Mazowszu. Zawsze również istnieje możliwość dostawy butli z baz tlenu z innych regionów Polski" - napisano w piśmie do szpitali wysłanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzkiego.

Do zakażonych wyjeżdżają strażacy

Bardzo duża liczba wyjazdów pogotowia ratunkowego do pacjentów covidowych sprawiła, że w marcu musiała ją wspierać straż pożarna. Liczba tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego wzrosła niemal czterokrotnie, w stosunku do poprzedniego miesiąca - wynika z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną.

Jak informuje PSP izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to interwencje, które są prowadzone niejako w zastępstwie pogotowia ratunkowego do czasu jego przyjazdu i mogą być przeprowadzone m.in. w przypadku, kiedy czas oczekiwania na karetkę jest zbyt długi lub w wypadku zgłoszenia od osób postronnych, czy przypadkowej interwencji, kiedy strażacy sami zauważą jakieś zdarzenie. Co ważne, strażacy nie mogą transportować poszkodowanego do szpitala.

Najczęściej strażacy w marcu interweniowali na terenie działań komend wojewódzkich we Wrocławiu (184), w Katowicach (149) i w Warszawie (136).





