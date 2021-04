Lekarz wezwany do wyjaśnień. Chodzi o wypowiedź dla Interii

Lekarz Bartosz Fiałek to drugi po dr. Pawle Grzesiowkim medyk, który został wezwany do złożenia zeznań przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Chodzi o słowa, które padły w rozmowie z Interią w kontekście szczepień nauczycieli przeciw COVID-19.

"W Polsce, na osoby, które popularyzują wiedzę medyczną związaną z COVID-19, szczepionkami przeciw COVID-19 etc., czekają... wezwania do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej" - pisze lekarz Bartosz Fiałek. Jak informuje, zostały wobec niego złożone skargi, których skutkiem jest wezwanie do złożenia zeznań przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy. W piątek o podobnym wezwaniu informował dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszą wypowiedzią prof. Maksymowicza, potwierdzam, że wpłynęła skarga na moją osobę do Naczelnej Izby Lekarskiej, która będzie procedowana przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgodnie z procedurą, w związku z tym nie mogę jej komentować — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) April 2, 2021



Z kolei Fiałek został wezwany ws. "słów wypowiedzianych w kontekście wysoce niepokojących medialnych wpisów dotyczących dużej liczby działań ubocznych w grupie zawodowej nauczycieli po przyjęciu szczepionki Oxford-AstraZeneca przeciw COVID-19 i rezygnacji dużej liczby osób z przyjęcia tego preparatu".

"Pozytywne objawy poszczepienne"



Jak tłumaczy lekarz, podstawą skarg było stworzenie przez niego terminu "POP - "pozytywnych/pożądanych objawów poszczepiennych".



Wypowiedź dotycząca "pozytywnych/pożądanych objawów poszczepiennych" padła w rozmowie z Interią.



- Około 70 proc. osób po szczepieniu będzie miało POP, czyli pożądany odczyn poszczepienny. To objaw, który można odbierać jako negatywny, wszak nie jest przyjemny, ale w gruncie rzeczy jest pozytywny, bo pokazuje, że układ immunologiczny po wprowadzeniu szczepionki odpowiednio pracuje - mówił Fiałek w rozmowie z dziennikarką Interii Magdaleną Raduchą (więcej TUTAJ).



Fiałek zeznania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ma zamiar złożyć po świętach.

