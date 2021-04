Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Prawie 23 tys. nowych zakażeń

Mamy 22 947 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia;

Najwięcej z nich odnotowano w woj. śląskim (3839), mazowieckim (3564) i wielkopolskim (2636);

Z powodu Covid-19 zmarło 50 osób, natomiast ze względu na współistnienie koronawirusa z innymi schorzeniami - 154;

To oznacza, że liczba wszystkich przypadków SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 2 438 542, a zmarłych do 54 941.

Życzę Państwu aby spadkowa tendencja liczby zakażeń jaką obserwujemy od trzech dni nabrała trwałego charakteru - napisał na Twitterze Minister Zdrowia.

Zdaniem wirusologa prof. Włodzimierza Guta spadek liczby stwierdzonych nowych zakażeń może wynikać z okresu świątecznego, w którym mniej osób wykonuje badania.

"Życzę Państwu aby spadkowa tendencja liczby zakażeń jaką obserwujemy od trzech dni nabrała trwałego charakteru. Niech te Święta pozostaną w naszej pamięci jako symbol odrodzenia i przesilenia. Zależy to również od nas i naszego zachowania" - napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kary za brak maseczek. Policja podała dane

Ostatniej doby skontrolowano 2764 środki transportu publicznego; sprawdzono 7651 obiektów handlowych i 127 miejsc organizacji wesel i ponad 89 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki oraz m.in obiekty świadczące usługi hotelarskie, restauracje, siłownie, kluby fitness itp. obiekty - w sumie 8322 miejsca;

Policjanci nałożyli 4986 mandatów, skierowali 702 wnioski o ukaranie do sądu, a 2731 osób pouczyli w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką;

Od początku pandemii przeprowadzono 3,6 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia;

Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono 402 548 mandatów, skierowano 58 387 wniosków o ukaranie do sądu, a 255 064 osoby pouczono.

Problemy z tlenem we wrocławskich szpitalach



Ze względu na ograniczoną przepustowość instalacji tlenowych w szpitalu im. Marciniaka przerwano przyjmowanie pacjentów w nocy z soboty na nadzielę;

Obecnie poprawiono tam przepustowość tlenu w instalacji medycznej na tyle, że można w nim ponownie przyjmować kolejnych pacjentów;

Problem z ograniczoną przepustowością tlenu pojawił się jednak w niedzielne popołudnie w innej placówce - w Szpitalu Wojewódzkim im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

Poinformowano, że szpital ponownie zacznie przyjmować nowych pacjentów, kiedy przepustowość w instalacji się zwiększy.

Niemcy. Zaszczepieni mogą być zwolnieni z obostrzeń

Osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 mogą wkrótce wrócić do normalnego życia - powiedział federalny minister zdrowia Niemiec Jens Spahn;

Dodał, że takich osób nie obowiązywałyby pewne ograniczenia związane z lockdownem.

Kolejne szczepionki trafią do Polski

W poniedziałek do Polski planowany jest transport 870 tys. szczepionek firmy Pfizer;

Kolejne trafią do Polski pod koniec przyszłego tygodnia. W niedzielę 11 kwietnia dotrą preparaty AstryZeneki;

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) czeka na potwierdzenie liczby szczepionek od AstryZeneki.

Kaczyński: to, co się zdarzyło, to prawdziwa zaraza

Głęboko wierzę w to, że rację mają optymiści spośród lekarzy, bo oni się na tym najlepiej znają, i że za kilka miesięcy będzie już po zarazie - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński;

- Na pewno już przeszło 100 tys. osób w Polsce zmarło ze względu na koronawirusa, nie w sposób bezpośredni - dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego "przed nami czasy ciekawe, może nie zawsze bezpieczne, ale to nie nasza wina, to jest po prostu sytuacja obiektywna, ale też dająca ogromną szansę";

Papież: trzeba przezwyciężyć opóźnienia w dystrybucji szczepionek

Z powodu pandemii papież wygłosił orędzie w bazylice Świętego Piotra, a nie w jej loggii;

- Pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboższych; mimo to - i jest to skandaliczne - nie ustają konflikty zbrojne, i rozbudowywane są arsenały wojskowe - mówił;

- W duchu internacjonalizmu szczepionek wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi - dodał papież.

Kanada: polski duchowny wyrzucił z kościoła policję



"Naziści", "gestapo", "wynoście się" - takie słowa od polskiego pastora usłyszeli policjanci z Calgary, kiedy chcieli wejść do kościoła na nabożeństwo;

Jak twierdzi duchowny, próbowali je przerwać;

W mieście obowiązują obostrzenia z powodu pandemii koronawirusa;

Jak informują media, pastor był wielokrotnie karany przez władze za łamanie obostrzeń.

Po powrocie z Dubaju nie chciały poddać się kwarantannie

30-letnia Kirstie McGrath i 25-letnia Niamh Mulready zostały aresztowane w piątek, gdy wracały z Dubaju, do którego udały się na operacje powiększenia piersi;

Według relacji policji kobiety odmówiły udania się na kwarantannę, dlatego postawiono im zarzuty łamania przeciwepidemicznych obostrzeń i zatrzymano je na komisariacie;

Sąd zdecydował o zwolnieniu kobiet za kaucją, dodatkowych gwarancjach finansowych i zatrzymaniu ich paszportów, zobowiązując je jednocześnie do natychmiastowego udania się na kwarantannę.

WIDEO DNIA: Maciejewska: nie wystarczy odizolować człowieka i powiedzieć "albo przeżyje, albo nie"



W programie "Śniadaniu w Polsat News i Interii" posłanka Lewicy Beata Maciejewska powiedziała, że rząd nie radzi sobie z opanowaniem pandemii koronawirusa. Przyznała, że sama jest zakażona, mimo przestrzegania obostrzeń. - W momencie, gdybym zaczęła przechodzić chorobę źle, to mogłoby się okazać, że przez 5 godzin jeżdżę po Warszawie i nikt mi nie może udzielić pomocy - powiedziała.





pgo/jo/Polsatnews.pl/PAP