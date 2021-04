Ponad 28 tys. nowych zakażeń i 571 ofiar - to bilans soboty w Polsce. Odnotowano także rekordową liczbę chorych pod respiratorami. Do szpitala trafił m.in. arcybiskup Henryk Hoser. Coraz częściej do chorych w zastępstwie karetek wyjeżdżają strażacy. Przechodząca przez świat trzecia fala koronawirusa nie przeszkadza protestować koronasceptykom. Duża manifestacja odbyła się min. w Stuttgarcie.