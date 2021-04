Zakaz wjazdu dla wycieczkowców. Nowe rozwiązanie może uratować Wenecję

Jak poinformował włoski minister kultury Dario Franceschini, decyzja została podjęta w odpowiedzi na oczekiwania Unesco, agencji ONZ zajmującej się polityką kulturalną. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji co do losów wielopokładowych wycieczkowców. Do czasu wypracowania finalnych rozwiązań mają one dokować w przemysłowym porcie w części miasta znajdującej się na stałym lądzie. W przyszłości otwarta zostanie "giełda propozycji" co do lokalizacji terminala promowego.

Od lat oczekiwana decyzja

- To właściwa i od lat oczekiwana decyzja – podkreślał Franceschini. Próby ograniczenia ruchu wycieczkowców w Wenecji podejmowane były od lat. W 2013 roku rząd zabronił wpływania statków powyżej 96 tys. ton, ale decyzja ta została uchylona. Kolejne plany podjęto w 2007 roku, ale nigdy nie zostały one w pełni zrealizowane.

Mówiło się też o niszczeniu miasta przez wzmożony ruch na akwenie. Wielkie statki podmywały fundamenty budynków. Sprawa okazała się paląca w 2019 roku, kiedy wycieczkowiec uderzył w nabrzeże i zranił pięć osób. Jednak również wtedy nie podjęto działań prowadzących do ostatecznego rozwiązania. Jednak dziś, kiedy ruch na kanałach weneckich został wstrzymany przez obostrzenia pandemiczne, władze i mieszkańcy obserwują poprawiającą się jakość wody.

Symbol "przeturystowienia"

Potężne statki holowane były przez wenecka lagunę, ponieważ są zbyt duże, by mogły samodzielnie pływać i manewrować. Ich widok na tle średniowiecznych budynków Wenecji był jednym z symboli "przeturystowienia" (overtourism). To nasilające się na całym świecie zjawisko, polegające na tym, że sławne turystyczne miejsca są przejmowane przez turystów.

Kiedy ruch turystyczny "przejmuje" jakąś lokalizację na swoje potrzeby, znacznie pogarsza się jakoś życia jego mieszkańców. Rosną ceny nieruchomości, zdominowane przez najem krótkoterminowy, a udogodnienia potrzebne mieszkańcom, jak sklepy i urzędy, znikają na rzecz stoisk z pamiątkami. Często rośnie też przestępczość. W Polsce o zjawisku tym mówi się m.in. na krakowskim Rynku, skąd od lat 90. wyprowadziła się większość mieszkańców.

