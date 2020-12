Wenecja znów pod wodą. "Sytuacja jest straszna"

- Sytuacja jest straszna, dramatyczna, jesteśmy pod wodą - powiedział główny kustosz zalanej bazyliki świętego Marka Carlo Alberto Tessein. Według jego relacji woda wdarła się do przedsionka świątyni.

- Jeśli poziom wody dalej się podniesie, pod wodą znajdą się wewnętrzne kaplice - dodał.

While streams of gold falls from the windows, Venice is flooded again. pic.twitter.com/SQWHdCzzgc