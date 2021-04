Mirosław Romanowski z Olsztyna to bezdomny, który kilka lat temu wygrał walkę z alkoholizmem. Choć sam nie ma prawie nic, to na ile może, stara się pomagać podobnym do siebie. Od kilku miesięcy organizuje niedzielne obiady, z których korzysta każdorazowo po kilkadziesiąt osób. Pana Mirosława odwiedziła "Interwencja".