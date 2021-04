Wtargnął do szpitala bez maseczki. Jest wniosek o aresztowanie

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w piątek skierowała do sądu wniosek o aresztowanie na trzy miesiące Bartosza K., który 27 marca wtargnął bez maseczki do szpitala miejskiego w Toruniu, a 1 kwietnia próbował wejść do toruńskiego ratusza i groził podpaleniem urzędu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski poinformował, że mężczyzna w piątek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum-Zachód i przedstawiono mu zarzuty.

ZOBACZ: Toruń. Wtargnęli do szpitala bez maseczek. "Suweren przyszedł na kontrolę"

32-latkowi zarzucono, że 27 marca w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, wspólnie z innymi osobami, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.

Mężczyzna chodził korytarzami placówki, wchodził na oddziały bez maseczki zasłaniającej usta i nos i bez rękawiczek, dotykał klamki, drzwi i inne przedmioty, nie dezynfekując rąk i nie zachowując dystansu podczas tego "spaceru".

Zrzucono mu również, że wbrew zakazowi przebywania osobom postronnym w szpitalu miejskim, wdarł się do placówki i nie wyszedł z niej mimo żądania tego przez pracowników placówki.

Groził podpaleniem urzędu miasta

Bartosz K. odpowie także za to, że 1 kwietnia w Urzędzie Miasta Torunia groził podpaleniem budynku wywołując strach u pracowników i osób przebywających w urzędzie.

ZOBACZ: "Suweren przyszedł na kontrolę". Mężczyzna zatrzymany za wtargnięcie do szpitala

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bartosz T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy" - podkreślił prokurator Kukawski.

Podejrzanemu za najpoważniejszy z zarzuconych mu czynów grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

"Nadchodzi decentralizacja"

32-letni Bartosz K., mieszkający w Toruniu, został w czwartek zatrzymany przez policję. Wcześniej tego dnia próbował wejść do toruńskiego ratusza i spotkać się z prezydentem miasta, ale nie został wpuszczony przez ochroniarzy, bo nie był umówiony i nie miał maseczki.

Mężczyzna wszystko nagrywał i zamieszczał od razu w mediach społecznościowych.

- Do prezydenta Torunia. Słuchaj. Wszedłem do swojego własnego szpitala, bez maski, bo to jest mój szpital i tych ludzi, a nie twój. Nadchodzi decentralizacja systemu i macie to zrobić w sposób pokojowy. Jak nie, to będą się paliły te urzędy. Będą się paliły - groził w nagraniu.

WIDEO - "Raport". Nowe, nietypowe objawy koronawirusa. Występują przed wykryciem zakażenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP