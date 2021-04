Cisnął opaskę na ziemię. Została sprzedana, pieniądze pomogą dziecku

W sobotę Portugalia zremisowała z Serbią 2:2, choć w końcówce Ronaldo strzelił gola, który prawdopodobnie dałby gościom zwycięstwo.

Piłka przekroczyła linię bramkową zanim wybił ją jeden z obrońców, jednak sędziom to umknęło i trafienie nie zostało uznane. Nie było możliwości skorzystania z pomocy asystenta VAR.

Unbelievable. How is this not a goal? Ronaldo robbed off a last minute winning goal and where is VAR or GOAL LINE TECH when you need it the most?... #Ronaldo pic.twitter.com/2uceHmniRU#Ronaldo