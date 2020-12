Pijany kierowca wjechał w auto z czteroosobową rodziną. Pomógł "Najlepszy strażak OSP"

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 22:00 na drodze krajowej nr 5.

Jedną z pierwszych osób obecnych na miejscu był druh OSP Poznań-Głuszyna Krzysztof Smugała, który w sobotę odebrał odznaczenie "Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Miasta Poznania". Przejeżdżając trasą, zauważył przewrócony pojazd i stojącą przy nim karetkę pogotowia. Strażak pomagał w ewakuacji poszkodowanych.

- Podszedłem do auta, przy którym stali ratownicy i zobaczyłem kierowcę z dzieckiem na rękach, który nie mógł podnieść go tak wysoko, by podać ratownikom. Sprawdziłem, czy auto stoi stabilnie i wszedłem na jego bok. Najpierw odebrałem dzieci i podałem ratownikom, następnie ich ojciec podał mi foteliki i rzeczy ze środka samochodu, robiąc dostęp do mamy, która siedziała za kierowcą - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Krzysztof Smugała.

A. Woźniak

Po kilku minutach na miejsce dojechał zastęp OSP Plewiska oraz strażacy z poznańskiej Szkoły Aspirantów oraz policja.

Wypadek spowodował pijany kierowca

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierujących okazało się, że sprawca wypadku miał w organizmie 3 promile alkoholu.

Jak dodaje strażak, w trakcie akcji doszło do kolejnego zderzenia. Jeden z kierowców zwolnił, by ominąć rozbity samochód i wtedy uderzyło w niego auto, jadące za nim.







