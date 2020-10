- Dzikie pożary stały się okrutnym, corocznym zjawiskiem w Kalifornii. W tym roku byliśmy ich świadkami na całym zachodnim wybrzeżu naszego kraju. Mija czwarty rok od utworzenia naszej fundacji. All Within My Hands aktywnie pomaga w tej sprawie - ogłosili muzycy. Jak dodali, w tym roku ich organizacja charytatywna przekaże na walkę z pożarami kwotę 250 tysięcy dolarów.

W starciu z pandemią

To nie pierwszy razy w tym roku, gdy legendarni muzycy pomagają. W ramach inicjatywy "Metallica Scholars" piętnaście placówek zawodowych, które kształcą w kierunkach technicznych, otrzymało po 100 tysięcy dolarów. Chodzi o wspieranie finansowo osób, które dzięki nabyciu umiejętności technicznych mogą przygotować się do wejścia na rynek pracy w USA.

Wcześniej, w czasie lockdownu, twórcy bestsellerowego "Black Albumu" przekazali za pomocą Fundacji All Within My Hands aż 350 tysięcy dolarów organizacjom, które zajmują się niesieniem pomocy chorym na Covid-19.

Z kolei, by zachęcić swoich fanów do niewychodzenia z domów i tym samym chronienia siebie i swoich bliskich przed zarażaniem, podjęli inicjatywę #MetallicaMondays. Co poniedziałek emitowali na YouTube swoje koncerty z własnego przepastnego archiwum. W czasie seansów zbierane były środki na walkę z koronawirusem.

Darowizna zostawiona w Polsce

Gdy z kolei w 2019 roku zespół zagrał w Polsce, przekazał darowiznę w kwocie ponad 200 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Środki zostały zebrane ze sprzedaży biletów VIP, które dawały fanom możliwość spotkania się z ich idolami przed koncertem i zwiedzenia kulis.

Zespół cyklicznie daje też koncerty akustyczne promujące fundację. W tym roku tego typu występ nie mógł się odbyć z powodu pandemii. Zeszłoroczny został uwieczniony na płycie "Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic".

