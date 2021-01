Zdjęcie Brendana Śmiałowskiego z Sandersem w roli głównej zainspirowało internautów na całym świecie do tysięcy humorystycznych fotomontaży, wzmacniając byłego socjalistycznego kandydata na prezydenta, znanego z namiętnego i często zrzędliwego tonu wystąpień publicznych, w roli gwiazdy internetu.

Niezależny senator z Vermont zebrał 1,8 miliona dolarów "w ciągu pięciu dni dla organizacji charytatywnych" w tym wiejskim północno-wschodnim stanie USA, dzięki sprzedaży produktów przedstawiających go w rękawiczkach podczas inauguracji nowego prezydenta.

Inauguration Topshots:



A photo by @AFP's Brendan Smialowski showing Senator Bernie Sanders and his lovely warm mittens (reportedly made by a school teacher in Vermont) at the Biden inauguration has gone viral, sparking countless memes pic.twitter.com/gaTWHdu9r0