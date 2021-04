Coraz więcej broni w rękach Polaków. "W kategoriach, gdzie najłatwiej o pozwolenie"

W ciągu pięciu lat liczba sztuk broni w prywatnych rękach wzrosła o połowę. To głównie pistolety". Na koniec 2020 r. w prywatnych rękach Polaków było 587,9 tys. sztuk broni palnej.

"Przez ostatnie pięć lat ta liczba wzrosła o połowę. W 2015 r. legalnie posiadanych egzemplarzy było bowiem 390,8 tys. Tylko w 2020 r. przybyło 36,4 tys. sztuk broni" – podaje piątkowa "Rzeczpospolita", powołując się na dane udostępnione przez Komendę Główną Policji.

Najwięcej sztuk broni przybywa do celów, w których najłatwiej uzyskać pozwolenie, czyli sportowych i kolekcjonerskich. W pierwszej kategorii liczba egzemplarzy na przestrzeni 2020 r. zwiększyła się o 13,8 tys., a w drugiej – 14,9 tys. Te kategorie zaczynają już odgrywać większą rolę niż broń do celów łowieckich, której w 2020 r. przybyło tylko 8 tys. sztuk. Z kolei liczba egzemplarzy broni do celów ochrony osobistej, gdzie wciąż w uzyskaniu pozwolenia dużą rolę odgrywa opinia policji, niemal w ogóle się nie zwiększa.

