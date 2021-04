Konferencja premiera Morawieckiego i wicepremiera Gowina [OGLĄDAJ]

- Dzisiaj na drugi już kwartał tego roku musimy i chcemy uruchomić następne środki finansowe w łącznej kwocie do 30 mld zł, by ratować polskie przedsiębiorstwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Niedługo Ministerstwo Rozwoju przedstawi dwie nowe strategie dotyczące produktywności i Nową Politykę Przemysłową - dodał wicepremier Jarosław Gowin na wspólnej konferencji polityków.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie 30 miliardów zł w drugim kwartale 2021 roku na ochronę miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorstw.

Morawiecki: Pandemia nie odpuszcza

- Żeby ratować przedsiębiorstwa objęte tarczą antykryzysową, ale także poszerzyć te tarczę na kilkanaście branż PKD. Nasze priorytety nie zmieniły się od roku. To walka o zdrowie i życie Polaków, ale jednocześnie też walka o miejsca pracy - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Dziś nasz narodowy program szczepień ma dać nam szansę, żebyśmy jak najszybciej dotarli do tego momentu, w którym będziemy mogli gospodarkę otwierać - powiedział szef rządu.

- Dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld złotych. To wszystko zostało zaabsorbowane w ramach różnego rodzaju programów finansowych, wsparcia bezpośrednio z budżetu państwa i instytucje, które podlegają budżetowi państwa polskiego - powiedział Morawiecki. - Chcielibyśmy, żeby ta pomoc była wsparta ze strony Unii Europejskiej, ale na razie jest to pomoc w ogromnej, przeważającej większości ze strony budżetu państwa polskiego - dodał prezes Rady Ministrów.

- Pandemia nie odpuszcza i dlatego uruchamiamy nowe programy. Miejsca pracy, miejsca pracy i jeszcze raz miejsca pracy - powiedział szef rządu. Jak dodał, skuteczność polskich programów pomocowych potwierdził ostatnio Eurostat pokazując, że Polska ma najniższy poziom bezrobocia w środku trzeciej fali pandemii ze wszystkich państw europejskich.

Dopłaty do czynszu w zamkniętych galeriach

Nowe propozycje rządu dotyczą przedsiębiorców, których działalność związana jest m.in. z zamkniętymi galeriami.

- Proponujemy nowe regulacje dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami z zapłatą za czynsz, najem powierzchni wynajmowanej w różnych miejscach. To bardzo często są galerie, które zostały zamknięte w ramach walki z pandemią - powiedział Morawiecki. W czasie zamknięcia obniżki mają wynieść 80 proc.

Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej premiera, 80-proc. obniżki czynszów będą dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. Dodatkowo przez 3 miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc.

Z przedstawionej informacji wynika, że wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy. Jak zaznaczył Morawiecki, są to "bardzo ważne regulacje", które pomogą polskim przedsiębiorcom w sporze z "wielkimi międzynarodowymi korporacjami", które prowadzą galerie handlowe.

Morawiecki zapowiedział też, że mechanizmy wsparcia będą kontynuowane dla branż najmocniej dotkniętych przez pandemię, jak gastronomia czy hotelarstwo. Dalszego wsparcia będą również udzielać Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego - dodał szef rządu.

Gowin: Nowa Polityka Przemysłowa

- Niedługo Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawi dwie nowe strategie dotyczące produktywności i Nową Politykę Przemysłową - powiedział podczas konferencji z Morawieckim wicepremier i szef resortu rozwoju Jarosław Gowin (Porozumienie).

- W kwietniu kwota pomocy zsumuje się do 7 mld zł, pomoc finansowa trafi do około 60 branż, w tym 16 nowych - wyjaśnił wicepremier.

