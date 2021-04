W nocy ze środy na czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób urodzonych do 1982 roku. Internauci wrzucają zdjęcia i chwalą się, że preparaty przeciw Covid-19 otrzymają np. za kilka dni. Czy to prima aprilis? "Jeżeli ktoś wypełnił wcześniej formularz, otrzymał skierowanie" - usłyszał polsatnews.pl na infolinii NFZ.

We wtorek Michał Dworczyk, koordynator Narodowego Programu Szczepień, informował, że rejestracja na szczepienia dla rocznika 1962 rozpocznie się 12 kwietnia.

Jak dodał wówczas minister, przez kolejne dwa tygodnie będą ruszać rejestracje kolejnych roczników, aż do 1973. Jego zdaniem, prawdopodobnie w maju ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych.

Jednak w nocy ze środy na czwartek media społecznościowe obiegła informacja, że obecnie rejestrować mogą się również młodsze osoby. Zdaniem internautów, "furtka" otworzyła się dla chętnych urodzonych do 1982 roku.

Drodzy, nie wiem, czy to błąd w systemie, cud, czy o co chodzi, ale jest pierdylion terminów na szczepienie, właśnie się zarejestrowałem na 5 kwietnia, więc go, go, go — Michał Danielewski (@synczeslawa) March 31, 2021

Mam i ja😍💪 rocznik 1981 pic.twitter.com/5yauXmkYV9 — Krzysztof Całek (@KrzysztofCaek) April 1, 2021

Bajdełej... czy ktoś wie o co chodzi z tą rejestracją na wizytę? pic.twitter.com/eV3LlVnCWW — Wróbel 🇵🇱⚡️ ⬜️🟥⬜️ 📞(22) 29 22 597 (@glorifyday) April 1, 2021

O niespodziewanym rozpoczęciu rejestracji napisał też polityk Lewicy Razem Adrian Zandberg.

"Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli Ministerstwo Zdrowia otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?" - napisał na Twitterze.

Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić? — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) April 1, 2021

Konsultantka NFZ: jeśli ktoś wypełnił formularz, otrzymał skierowanie



Polsatnews.pl wysłał pytania w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia; czekamy na odpowiedź. Zadzwonił również na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą szczepień.

Dziennikarz poinformował konsultantkę, że urodził się w 1979 roku i czy pojawiające się w sieci informacje o uruchomieniu rejestracji na szczepienia dla osób urodzonych do 1982 roku nie są prima aprilisowym żartem.

- Jeżeli ktoś wypełniał wcześniej formularz przez internet, otrzymał już skierowanie - wyjaśniła konsultantka.

Polsatnews.pl dopytał, czy "to nie jest żadna pomyłka". - Jak się uda, mogę mieć termin na szczepienie na za tydzień? - uściślił dziennikarz.

- Mhm, dokładnie. Nie wiem, czy na za tydzień, ale termin będzie, być może na koniec kwietnia - odpowiedziała osoba po drugiej stronie telefonu. Poradziła również, że gdy dziennikarz portalu poda swoje dane osobowe, będzie mogła ustalić termin dla niego.

Premier: wszyscy chętni zaszczepią się do końca sierpnia

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd obiecał na początku roku, iż wykona 6 milionów szczepień do końca I kwartału.

- I właśnie dzisiaj, tuż przed końcem I kwartału to sześciomilionowe szczepienie zostaje wykonane - poinformował.

Jak dodał, do końca II kwartału "wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce".