Müller: jeśli obostrzenia będą przedłużane, tarcza branżowa też będzie przedłużana

Müller powiedział, że do tej pory w ramach rządowego wsparcia dla firm przekazano przedsiębiorcom blisko 200 mld zł. "Tylko w tym roku na pomoc pracownikom polskich firm przeznaczyliśmy ponad 24 mld zł" - dodał.

Podkreślił również, że zmieniono zasady dotyczące umarzania środków z tarczy finansowej 1.0, "a co za tym idzie, dodatkowe kilka miliardów trafi do przedsiębiorców, bo będą mieli pełne umorzenie subwencji. To ok. 7 mld zł" - powiedział.

Müller zapowiedział również przedłużenie tarczy branżowej. - My stale w tym zakresie przedłużamy działania tam, gdzie jest to potrzebne, oczywiście jeśli obostrzenia dalej będą przedłużane, tarcza branżowa również będzie przedłużana - dodał.

Bez daleko idących rozwiązań

Rzecznik rządu został zapytany, czy po przekroczeniu 30 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie planowane jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń, np. zakazu przemieszczenia się w okresie świąt wielkanocnych.

- Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, to oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy, natomiast, czy to będą tak daleko idące rozwiązania - jak spekulują media w tej chwili - ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie - powiedział Müller, zwracając uwagę, że w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, wprowadzono obostrzenia, które są bardzo daleko idące; np. godzinę policyjną we Francji.

- My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie - dodał.

Rzecznik rządu przypomniał też, że wszelkie decyzje związane z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie danych dotyczących epidemii. - W tej chwili od minionej soboty obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach w tym samym zakresie - zaznaczył Müller, przypominając też, że zasady te dotyczą m.in. funkcjonowania nauczania w szkołach, a także działalności hoteli, kin czy teatrów.

- Te wszystkie obostrzenia mają charakter w tej chwili już powszechny - zaznaczył Müller.

Pytanie o maseczki

W trakcie konferencji padło pytanie o decyzje niektórych sądów, które orzekają, że mandaty nadkładane na podstawie rozporządzeń covidowych są nieważne, bo "przygotowane przepisy w wielu wymiarach nie trzymają się konstytucji".

- Jesienią zeszłego roku została dokonana modyfikacja ustawy, która rozszerzała podstawę ustawową do tego, aby w sposób szczegółowy uregulować kwestie obostrzeń w rozporządzeniu - powiedział Piotr Müller.

- W związku z tym ta zmiana została dokonana. Liczę na to, że polskie sądy nie będą już miały żadnych wątpliwości, choć, tak jak mówię, pojedyncze wyroki w tym zakresie powodowały pewne nieścisłości - dodał.

Spotkania Morawieckiego

Jutro odbędzie się spotkanie pana premiera Morawieckiego z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, prezydentami: Rumunii i Litwy oraz szefami rządów Belgii i Węgier.

- To jest rutynowe spotkanie przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w czwartek i piątek - powiedział Müller.

Przypomniał, że głównym tematem unijnego szczytu ma być pandemia COVID-19, m.in. kwestia zwiększenia dostawy szczepionek, a także odnowienie zasobów produkcyjnych UE "w zakresie spraw medycznych" oraz "wszystkich łańcuchów dostaw".

Chodzi o to - jak tłumaczył - by w przyszłości Unia Europejska była odpowiednio przygotowana do tego typu kryzysów, jak mamy obecnie.

Rating Fitch

Agencja Fitch utrzymała w miniony piątek rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Fitch wskazał na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę.

Rzecznik rządu komentując tę decyzję podkreślił, że "nasz kraj otrzymał pozytywną ocenę wiarygodności i wypłacalności pomimo koronakryzysu".

- Agencja wskazuje też na mocne fundamentu makroekonomiczne w związku z tym liczymy, że taka rekomendacja też przysłuży się naszym działaniom zarówno w ramach tarcz antykryzysowych, jak i działaniom inwestycyjnym, które chcemy podejmować w tym roku, w momencie kiedy zakończy się kryzys związany z koronawirusem - powiedział Müller.

"Mocne fundamenty makroekonomiczne"

Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 została zrewidowana przez Fitch odpowiednio do 5,7 proc. oraz 3,7 proc.

Ministerstwo Finansów podało w piątek, że agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

MF zwróciło uwagę, że agencja Fitch wskazała na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą i monetarną. Według Fitch pandemia koronawirusa odpowiada za spadek PKB w 2020 roku jedynie o 2,7 proc., dzięki silnemu wzrostowi konsumpcji i eksportu.

Podniesienie oceny ratingowej Polski

Resort w komunikacie podał, że podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.

Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej "A".

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego z powodu braku konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średniookresowej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego

