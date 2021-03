O decyzji prezydenta USA poinformowała wiceprezydent Kamala Harris. Przypomniała, że "prawa osób transpłciowych to prawa człowieka"

"Dzisiaj, ku czci transseksualnych Amerykanów z całego świata, prezydent Joe Biden podpisał proklamację o uznaniu 31 marca za Dzień Widoczności Osób Transpłciowych" - przekazała na Twitterze.

Jak dodała, amerykańska administracja "widzi osoby transpłciowe i zawsze stanie w ich obronie".

Transgender rights are human rights. Today, in honor of transgender Americans everywhere, @POTUS signed a proclamation to recognize March 31st as #TransgenderDayofVisibility . We see you, and we will always stand up for you.

Głos zabrał również sam Biden. Wezwał Amerykanów, aby przyłączyli się do niego "w podnoszeniu wartości i godności transpłciowych Amerykanów".

"Razem możemy wykorzenić dyskryminację i spełnić obietnicę wolności i równości" - ocenił prezydent USA.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility