"Kochajcie mnie, mamo i tato". Bilboardy wsparcia dla nastolatków LGBT

Plakaty z hasłem "Kochajcie mnie, mamo i tato" zawisną w Warszawie i Poznaniu. To odpowiedź organizacji Miłość Nie Wyklucza oraz Grupy Stonewall na billboardy z antyaborcyjnym przesłaniem oraz wsparcie dla nastolatków LGBT+.

"Cały kraj został zalany plakatami z antyaborcyjnym przesłaniem. Kolejna odsłona to hasło udające, że napisało je dziecko: "kochajcie się, mamo i tato". Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności rodzice kochali swoje dziecko - w oczach wielu dzieci w Polsce to wciąż nieosiągnięty priorytet" - czytamy w mediach społecznościowych Miłość Nie Wyklucza oraz Grupy Stonewall.

Organizacje wspierające osoby o orientacji innej niż heteroseksualna ruszają z kampanią billboardową. Zorganizowały zbiórkę na umieszczenie plakatów z hasłem "Kochajcie mnie, mamo i tato" w całej Polsce.

Bilboardy w całym kraju

"Chcemy, by takie hasło pojawiło się w jak największej liczbie miejsc w całym kraju. (…) Na początek kupujemy kilka miejsc reklamowych w Warszawie i Poznaniu. Wiemy jednak, że transfobia i homofobia docierają do każdej miejscowości, dlatego uruchamiamy zbiórkę na opłacenie kolejnych nośników w całym kraju! Im więcej uda nam się zebrać, tym więcej plakatów, które niosą wsparcie osobom, które go potrzebują" - napisano.

Autorką pomysłu i obrazka na plakaty jest Karolina "Szarosen" Plewińska.

"Ten rysunek i hasło to mój pojedynczy, cichy głos w sprawie przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głos w sprawie braku zrozumienia i braku szacunku w najbliższej rodzinie" - napisała na Facebooku.

Kilka dni temu opublikowałam w internecie swój rysunek. Spoliczkowany chłopiec z tęczową torbą LBGT i napis "Kochajcie... Opublikowany przez Szarosen Wtorek, 23 marca 2021

Jak podaje Miłość Nie Wyklucza:

88 proc. wyoutowanych nastolatków LGBT+ nie jest akceptowanych przez swoich ojców;

75 proc. wyoutowanych nastolatków LGBT+ nie jest akceptowanych przez swoje matki;

70 proc. nastolatków LGBT+ ma myśli samobójcze.

Według organizatorów kampanie społeczne zakrojone na tak szeroką skalę powinny skupiać się na problemach widocznych w wyżej wymienionych danych.

Zrzucamy się na billboardy w całej Polsce! Cały kraj został zalany plakatami z antyaborcyjnym przesłaniem. Kolejna... Opublikowany przez Miłość nie wyklucza Wtorek, 23 marca 2021

Duże wsparcie internautów

Zbiórka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony internautów. W niecałą dobę udało się zebrać (stan na 23 marca na 14:10) 143 tys. zł z założonych 150 tys.

W ramach kampanii powstała strona kochajciemnie.pl, gdzie zainteresowani znajdą kontakty do darmowej pomocy psychologicznej.

