"Reprezentacja Polski przeszła kolejne testy na obecność koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Piątkowskiego są pozytywne. Z uwagi na fakt, że Krychowiak jest ozdrowieńcem podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do meczu" - poinformował Jakub Kwiatkowski w mediach społecznościowych.

Wcześniej zakażenia wykryto u Mateusza Klicha i Łukasza Skorupskiego. Obaj nie zagrali w meczach z Węgrami i Andorą. Pozytywny wynik testu uzyskał również sam rzecznik PZPN. - Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego uzyskali wyniki negatywne - podsumował Kwiatkowski.

Krychowiak pozytywny wynik testu na koronawirusa miał już pod koniec listopada, o czym informowały rosyjskie media. Piątkowski w meczu z Andorą zadebiutował w reprezentacji Polski.

Zagrają na Wembley

Polacy wylecą do Londynu we wtorkowe przedpołudnie. W środę Polacy zagrają z Anglią w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022. Będzie to jubileuszowy, 20. mecz Polaków z Anglikami. Do tej pory polska kadra wygrała tylko raz, ale to było niemal pół wieku temu.W spotkaniu w Londynie zabraknie także kapitana i najlepszego strzelca reprezentacji Roberta Lewandowskiego.

Napastnik doznał kontuzji prawego kolana w niedzielnym meczu z Andorą, w którym strzelił dwa gole. Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego.

Środowe spotkanie na Wembley rozpocznie się o godz. 20.45. Anglicy mają na koncie dwa zwycięstwa - pokonali na wyjeździe Albanię 2:0 i u siebie San Marino 5:0.

Po remisie w Budapeszcie z Węgrami 3:3 i zwycięstwie w Warszawie nad Andorą 3:0 Polacy zajmują drugie miejsce w grupie I. Mają tyle samo punktów co reprezentacja Węgier.

