Buty to element promocji nowego teledysku 22-letniego rapera do utworu "MONTERO (Call Me By Your Name)". Klip, na którym Lil Nas X m.in. zjeżdża do piekła na rurze, tańczy szatanowi na kolanach, a następnie skręca mu kark i odbiera koronę, w cztery dni obejrzano ponad 40 mln razy.

"Szatańskie buty" wyróżniają się nie tylko kroplą krwi w podeszwie (twórcy zapewniają, że to ich własna, dobrowolnie oddana krew), ale też wyrazami naniesionymi na materiał - "LUKE 10:18" nawiązuje do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza: "Wtedy rzekł do nich: »Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica«".

Kolektyw MSCHF w poniedziałek wypuścił na rynek 666 par zmodyfikowanych Air Maxów kosztujących 1018 dolarów za parę. Zainteresowanie było ogromne, a wszystkie sztuki zostały zamówione w kilka minut. Każda z nich oznaczona jest odpowiadającej jej numerem naszytym na materiale.

Nike twierdzi, że cała akcja bezprawnie wykorzystuje ich znak towarowy. Początkowo firma zapewniła w oświadczeniu, że "nie prowadzi współpracy z Little Nas X i MSCHF, nie zaprojektowała tych butów i nie popiera projektu". Potem jednak ogłoszono, że prawnicy firmy złożyli pozew do nowojorskiego sądu. Domagają się powstrzymania sprzedaży i dalszego wykorzystywania ich charakterystycznego logo.

"MSCHF i jego nieautoryzowane Satan Shoes mogą prowadzić do zamieszania i stworzyć błędne przekonanie o powiązaniu produktów MSCHF z Nike" - tłumaczono w pozwie.

Buty wywołują również kontrowersje w środowisku konserwatywnym i religijnym. Katolicy zwracają uwagę, że promocja odbywa się tydzień przed świętami Wielkiej Nocy. Projekt skrytykowała m.in. gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem.

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it's "exclusive." But do you know what's more exclusive? Their God-given eternal soul.



We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo