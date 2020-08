Porachunki gangów w Chicago. Zginął 26-letni raper

FBG Duck został zastrzelony we wtorek ok. godz. 16:30 czasu lokalnego (22:30 czasu polskiego) podczas zakupów w dzielnicy Gold Coast. Kiedy był z kilkoma osobami przed jednym z ekskluzywnych butików, obok niego zatrzymały się dwa samochody, z których wysiadło czterech uzbrojonych mężczyzn. Oddali oni kilka strzałów w kierunku rapera, po czym odjechali z miejsca zdarzenia.

Napastnicy trafili rapera w szyję

FBG Duck został postrzelony w klatkę piersiową oraz w szyję. Zmarł w drodze do szpitala. Ranne zostały także dwie inne osoby, 28-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna.

ZOBACZ: Kanye West wystartuje w wyborach prezydenta USA

O śmierci rapera poinformował m.in. były kandydat na burmistrza Chicago Ja'Mal Green. W tweecie o śmierci FBG Ducka wyraził nadzieję, że "winnym tej bezsensownej śmierci zostanie wymierzona sprawiedliwość".

Popular rapper FBG Duck has just been pronounced dead after being shot in the Gold Coast an hour ago. Prayers up for his family, bring justice to them after this senseless act. 🙏🏾