Nie żyje Malik B z The Roots. Raper miał 47 lat

Malik B zmarł w środę w wieku 47 lat. Oficjalna przyczyna śmierci rapera nie została jednak ujawniona.

"Z bólem serca i łzami w oczach informujemy o odejściu naszego ukochanego brata i wieloletniego członka The Roots, Malika Abdula Basita" - napisali członkowie zespołu.

ZOBACZ: Pół wieku na scenie. Legendarny muzyk kończy 77 lat

Malik B był jednym ze współtwórców The Roots w 1987 roku. Występował w nim do 1999 roku i wspólnie z zespołem nagrał cztery płyty, w tym hitowy album "Things Fall Apart". W późniejszych latach kilkukrotnie powrócił do grupy i nagrał kilka utworów z pozostałymi członkami.

The Roots to jeden z najsłynniejszych amerykańskich zespołów hip-hopowych. Muzycznie często wychodzi poza swój gatunek, kierując się ku muzyce rockowej czy jazzowej

Grupa wydała jedenaście płyt i zdobyła trzy prestiżowe nagrody Grammy. Do ich największych przebojów należy hit "The Seed (2.0)" z 2003 roku.

Filadelfijski zespół współpracował z największymi gwiazdami świata muzyki, m.in. D’Angelo, Alicią Keys, Erykah Badu, Nelly Furtado, Fatboy Slim czy Johnem Legendem. Od wielu lat The Roots występują także w słynnym programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gdzie odpowiadają za oprawę muzyczną.

WIDEO - Obraz za prawie 3 mln zł - w studio Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl