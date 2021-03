Zlikwidują wąskie gardło na zakopiance. Ruszyła budowa w Lubniu

Nowy wykonawca rozpoczął na zakopiance prace związane z dokończeniem brakującej nitki dwupasmowej drogi Lubień-Naprawa. Z powodu braku fragmentu muru oporowego kierowcy muszą jeździć jezdnią dwukierunkowo i zwalniać do 70 km/h. W zimie powstał brakujący wiadukt. Dokończenie brakującego fragmentu drogi S7 ma potrwać do jesieni.

Firma Strabag Infrastruktura Południe, która jest od końca 2020 roku nowym wykonawcą budowy, rozpoczęła prace przy budowie muru oporowego w Lubniu w Małopolsce. Firma musi wypiaskować istniejące zbrojenie niedokończonego fragmentu inwestycji i przygotować konstrukcję ściany muru oporowego do betonowania. Jednym z pierwszych zadań było wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu inwestycji.

Dokończą mur oporowy i wjazd na wiadukt

Dzięki budowie muru oporowego kierowcy jadący z Krakowa do Zakopanego nie będą na jezdnię dwukierunkową i będą mogli wjechać na istniejący już wiadukt nad "starą" zakopianką w Lubniu. Inwestycja ta ma kosztować 74,5 mln zł i potrwa 8 miesięcy licząc od 15 marca, czyli końca sezonu zimowego.

Kontynuowane są także prace przy budowie brakującego wiaduktu, który znajduje się w pobliżu. W czasie zimy wykonawca, firma TBM, wybudował konstrukcję przeprawy, która opiera się teraz na dwóch przyczółkach. Ostatnim etapem prac było betonowanie płyty ostatniego, dziewiątego segmentu ustroju nośnego wiaduktu. Trwają tam także inne prace, m.in. przekładania potoku i zabezpieczanie jego brzegów kamieniem.

ZOBACZ: Minister infrastruktury przejechał tunelem zakopianki, który ma zostać oddany "do końca roku"

Zakończenie robót przy estakadzie o długości ponad 615 metrów i szerokości prawie 15 m zaplanowano na jesień 2021 roku. Koszt jej budowy to 42,2 mln zł. Do zbudowania obiektu wykorzystywana była metoda nasuwania podłużnego na podpory kolejnych segmentów.

Po zakończeniu inwestycji od Lubnia do Naprawy kierowcy pojadą dwupasmową drogą szybkiego ruchu. Będą także mogli korzystać z dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych - w Krzeczowie i Lubniu. Ten fragment zakopianki ma 7,6 km długości i kończy się zjazdem na "starą" zakopiankę na odcinku, na którym wciąż trwa budowa tunelu o długości 2 km między Naprawą a Skomielną Białą.

Kłopoty z wykonawcą i opóźnienia w budowie

Na tym odcinku zakopianki gotowa jest od 20 grudnia 2019 roku jedna jezdnia dwupasmowej drogi S7. Kierowcy poruszają się na odcinku od Lubnia do Naprawy w ruchu dwukierunkowym. GDDKiA zerwała współpracę z poprzednim wykonawcą brakujących obiektów. Konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING nie gwarantowało - według GDDKiA - możliwości zakończenia budowy w terminie do października 2020, który zawarty był w aneksie do umowy.

ZOBACZ: Co najmniej rok opóźnienia w budowie górskiego odcinka ekspresowej zakopianki

Pomimo negocjacji GDDKiA z wykonawcą, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego. Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót - informowała wtedy GDDKiA.

Lubień–Naprawa to element budowy prawie 17-kilometrowej drogi S7 Lubień-Chabówka.

WIDEO - Protest przedsiębiorców w Warszawie. Górnicy się wycofali Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk//Polsatnews.pl