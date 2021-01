Minister infrastruktury przejechał tunelem zakopianki, który ma zostać oddany "do końca roku"

Minister Andrzej Adamczyk przejechał samochodem tunelem nowego fragmentu zakopianki, który jest w budowie. Zapewnił, że jest szansa na ukończenie inwestycji do końca roku. Obecnie powstaje obudowa docelowa wewnątrz obu nitek. Drogowcy wznoszą także niezbędne urządzenia techniczne, konstruowany jest również wiadukt, którym kierowcy od północy wjadą na podziemną trasę.

Minister infrastruktury przeprowadził wizytację budowy tunelu nowego odcinka zakopianki pod Małym Luboniem w Małopolsce miedzy Lubniem a Rabką-Zdrój na trasie z Krakowa do Zakopanego.

Adamczyk: "Na Sylwestra do Zakopanego"

- Dyrektor budowy zapewnił mnie, że będą robili wszystko, aby Polacy mogli przejechać tym tunelem na sylwestra do Zakopanego, a szczególnie mam nadzieję, że na konkurs skoków narciarskich w przyszłym roku, kiedy już pandemia ustąpi - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po wizytacji budowy tunelu na drodze Kraków - Zakopane. Szef resortu w poniedziałek wizytował budowę i przejechał jedną z jego nitek samochodem.

- Siarczyste mrozy ani koronawirus nie zatrzymały budowy zakopianki. Polskie tunele, mimo zimy, mimo pandemii, są budowane, są w trakcie realizacji - powiedział Adamczyk. Dodał, że widać bardzo duże postępy na budowie.

ZOBACZ: Nowa Zakopianka. Przebito drugą nitkę najdłuższego tunelu w Polsce

Dyrektor kontraktu z firmy Astaldi Maurizio Roganti potwierdził mobilizację pracowników i dodał, że celem jest aby "ukończyć roboty i pozwolić na ruch w tunelu na koniec tego roku".

Pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski powiedział podczas konferencji, że tunel w ciągu nowej zakopianki "to miejsce kluczowe". - Prace tutaj trwają i mobilizujemy się wspólnie z zarządem firmy Astaldi we Włoszech, aby inwestycje realizowane w Polsce mogły być jak najszybciej ukończone - mówił. - Chcemy ukończyć ten tunel do końca roku - zadeklarował i przekonywał, że wszystkie prace odbywają się zgodnie z planem.

Realizacja tunelu w ciągu nowej zakopianki pod Małym Luboniem wkroczyła w etap wykańczania i montażu urządzeń, wykonywania płyty podjezdniowej i nawierzchni - poinformował z kolei dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. - Jest to proces bardzo czasochłonny, bardzo pracochłonny. Liczymy na to, żeby wykonawca jeszcze bardziej zwiększył mobilizację tak, aby w tym roku maksymalnie wykorzystać czas na wykończenie tunelu - powiedział o podkreślił, że najważniejsza przy tej inwestycji jest sprawa bezpieczeństwa, dlatego zostało tu przewidziane bardzo dużo systemów bezpieczeństwa.

Cztery lata budowy tuneli pod Luboniem

Budowa tunelu ekspresowego odcinka nowej zakopianki między Lubniem a Rabką-Zdrój rozpoczęto 6 marca 2017 roku. Droga ma 15,8 km długości i w dużej mierze przebiega na gotowych już wiaduktach i estakadach. Na odcinku 2 km będzie biegła pod ziemią.

Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy krótsze, z czego jeden jest ukończony i oddany do ruchu w całości. Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady).

ZOBACZ: Co najmniej rok opóźnienia w budowie górskiego odcinka ekspresowej zakopianki

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa GDDKiA oddała do ruchu 20 grudnia 2019 r. lewą jezdnię, na której samochody jadą w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. "Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r." - podał operator dróg krajowych. Prace nie zostały tam wznowione.

WIDEO. Nagranie z przejazdu tunelem zakopianki zamieściła m.in. telewizja nowytarg24.tv

1 września 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 proc. Z kolei 22 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Inwestycja ukończona zostanie w 2021 r., w ciągu ośmiu miesięcy, licząc od zakończenia okresu zimowego.

Budowlańcy wykańczają dwa tunele

W październiku 2019 r. przebito prawą nitkę tunelu, a lewą 27 kwietnia 2020 r. Obecnie powstaje obudowa docelowa wewnątrz obu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno-alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Wznoszone są budynki wentylatorni przed portalami tunelu, trwa także budowa wiaduktu i nasypu drogowego przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

WIDEO - Wrobiony w kredyty. Nie wie nawet, ile pieniędzy wyłudzono na jego nazwisko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/grz/ polsatnews.pl, PAP