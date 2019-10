Zakopianka: przebito pierwszą nitkę najdłuższego tunelu w Polsce

- Trudno dziwić się radości tych, którzy tutaj już od dawna pracują i drążą ten tunel. Trudno dziwić się, bo to przecież historyczna chwila dla wszystkich drogowców w Polsce - połączony został drążony tunel najdłuższy w Polsce - jeden z dwóch na zakopiance, jeden z dwóch równoległych obok siebie, które pozwolą zakopianką poruszać się bezpiecznie, przewidywalnie i wręcz komfortowo - powiedział Adamczyk w tunelu pod Małym Luboniem w trakcie uroczystego przebicia pierwszej jego nitki powstającej w ciągu zakopianki.

Około południa w środę, spotkały się ekipy drążące tunel jednocześnie od strony północnej i południowej.

- Droga, która do tej pory cieszyła się najgorszą sławą w Polsce, staje się dzięki polskim inżynierom, naszym kontrahentom, partnerom biznesowym z Włoch - jedną z najbezpieczniejszych, najbardziej komfortowych dróg w Polsce - mówił szef MI.

Jak przekazał, w tunelu wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie.

WIDEO: zobacz moment przebijania tunelu

"Polska przesuwa się do czołówki"

- Ten tunel, jak i cała dogra ekspresowa S7, w przyszłości Via Carpatia, już teraz budowana, to będą najbezpieczniejsze drogi wyposażone w nowoczesne systemy zarządzania, stertowania, powiadamiania kierowców o trudnościach na drodze" - powiedział Adamczyk.

Dodał, że sieć dróg krajowych w Polsce staje się "motorem rozwoju gospodarczego, swoistym silnikiem w połączeniu z transportem kolejowym". - Polska (...) przesuwa się do czołówki krajów europejskich, biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne. Oczywiście dużo pracy jeszcze przed nami. Dzisiaj już jesteśmy piątym państwem w UE z największą ilością dróg ekspresowych i autostrad - wskazał Adamczyk.

- Cieszę się, że po trudnym roku dziś możemy już powiedzieć, że czeka nas już tylko rozwój - powiedział Andrea Danese, zastępca dyrektora rynków zagranicznych firmy Astaldi, która buduje tunel.

Ekipy drążące tunele S7 Zakopianka spotkały się. cc: @AMAdamczyk @SzHuptys @GDDKiA @MI_GOV_PL @drogi „Cieszę się, że po trudnym roku dziś możemy już powiedzieć, że czeka nas już tylko rozwój” powiedział Andrea Danese, zastępca dyrektora rynków zagranicznych Astaldi pic.twitter.com/EiHrF4jL4h — Mateusz Witczyński (@mwitcz) October 23, 2019

Adamczyk chce wcześniejszego uruchomienia nitki

Minister infrastruktury liczy na to, że pierwszą nitkę tunelu w ciągu zakopianki uda się oddać do użytku przed uruchomieniem całego obiektu.

Oddanie do użytku całego odcinka tunelowego zakopianki planowane jest na marzec 2021 r.

- Jeżeli by to się udało, bylibyśmy niezmiernie zadowoleni. Zadowoleni by byli kierowcy, którzy jadą i wracają spod Tatr. Oczywiście to wymaga wielu inicjatyw, uzgodnień, zgód między innymi straży pożarnej oraz generalnego wykonawcy, ale z tego miejsca pragnę zwrócić się publicznie o to, aby wszyscy pochylili się nad tym problemem i skrócili tę często gehennę polskich kierowców, którzy godzinami spędzają czas na Zakopiance w zatorach drogowych, szczególnie w weekendy - mówił minister infrastruktury.

Najważniejsze względy bezpieczeństwa

Adamczyk zwrócił uwagę, że tunele w trakcie użytkowania wymagają wielu zabezpieczeń technicznych. Konieczne są też drogi ewakuacyjne.

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze i wszystko zależy od zgody służb. Mam nadzieję, że wykonawca i zamawiający będą nad tym pracowali - mówił.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński powiedział, że jest rozważana możliwość wcześniejszego uruchomienia prawego tunelu dla kierowców, ale ta opcja musi brać pod uwagę przede wszystkim względy bezpieczeństwa.

Dwunawowy tunel powstaje w Małopolsce na drodze ekspresowej S7 na odcinku Naprawa–Skomielna Biała.

Prawą nitką zostanie poprowadzona jezdnia w kierunku Zakopanego. Przebicie lewego tunelu jest opóźnione ze względu na problemy z osuwiskiem, które musieli ustabilizować drogowcy.

WIDEO: minister powiedział, że przebicie tunelu, to "historyczna chwila dla wszystkich drogowców w Polsce"

Drążenie pod masywem Mały Luboń rozpoczęło się w marcu 2017 r. od północnego części prawej nitki tunelu. Następnie podjęto prace w obrębie lewej nitki. Roboty realizowane są nieustannie przez 24 godz. na dobę. Docelowo każda z rur tunelu w ciągu Zakopianki będzie wykorzystywana do obsługi ruchu w jednym kierunku.

Budowę realizuje włoska firma Astaldi, a jej koszt to blisko miliard zł.

prz/emi/ml/ polsatnews.pl, PAP