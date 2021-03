Tysiące Niemców na Majorce. Prośby ws. ograniczeń podróży nie pomagają

Same tylko samoloty firmy Eurowings leciały na wyspę 44 razy z dziewięciu niemieckich lotnisk w sobotę i niedzielę. To prawie cztery razy więcej lotów niż w poprzedni weekend. Linia lotnicza nie podała dokładnej liczby pasażerów. Wszystkie loty były "dość dobrze zarezerwowane", powiedział rzecznik firmy agencji informacyjnej dpa. Oferta lotów wciąż wynosi mniej niż 40 procent w porównaniu z okresem sprzed koronawirusa.

ICYMI: German tourists flocked to Spain’s Mallorca beach as Berlin lifted a quarantine requirement for travelers returning from the Balearic Islands pic.twitter.com/XC15joHYQf — Reuters (@Reuters) March 28, 2021

Biuro TUI przywiozło na wyspę prawie 2000 wczasowiczów 15 samolotami z pięciu niemieckich lotnisk. Loty nie były w pełni zarezerwowane i "na tym samym poziomie, co w zeszły weekend" - powiedział rzecznik dpa.

W przypadku zakażenia się, niezbędną wówczas kwarantannę niemieccy turyści mogą bezpłatnie spędzić w jednym z hoteli specjalnie utworzonych dla chorych turystów, poinformowała w niedzielę gazeta "Mallorca-Zeitung", powołując się na informacje z regionalnego Ministerstwa Zdrowia.

Od wtorku z negatywnym testem

Rząd federalny usunął Majorkę z listy obszarów zagrożonych koronawirusem 14 marca, po tym, jak liczba nowych infekcji na 100 000 mieszkańców spadła poniżej limitu 50 w ciągu siedmiu dni. Według najnowszych obliczeń hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia zachorowalność wynosi obecnie 28,71.

Dzięki usunięciu z listy ryzyka wczasowicze na Majorce nie musieli już poddawać się kwarantannie i testować po powrocie, co doprowadziło do boomu rezerwacji na święta wielkanocne. Jednak od wtorku każdy pasażer przylatujący z zagranicy musi wykazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Rząd niemiecki generalnie odradza podróże krajowe i zagraniczne, ponieważ uważa mobilność za główny czynnik pandemii. W weekend w większości krajów związkowych rozpoczęły się już urlopy związane ze świętami wielkanocnymi. Jak donosi "Mallorca Zeitung", hiszpański operator lotniska Aena spodziewa się w okresie od 26 marca do 5 kwietnia (poniedziałek wielkanocny) łącznie 532 połączeń lotniczych z i do Niemiec. To o 51 proc. mniej niż w czasie świąt wielkanocnych w roku 2019, ostatnim roku przed pandemią.

ms/PAP