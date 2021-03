Śmierć 10-latka w Kozłowie. Podejrzewany bywał wcześniej agresywny, czekał na termin rozprawy 29.03.2021, 13:38 Polska

Do pobicia dzieci doszło w sobotę. W wyniku obrażeń zmarł 10-letni chłopiec. Na miejscu wejście do mieszkania, w którym doszło do awantury.