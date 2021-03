Dziecko zginęło na elektrycznej bieżni. "Tragiczny wypadek"

W wyniku wypadku na elektrycznej bieżni zmarło małe dziecko - poinformowała amerykańska firma Peloton w wydanym oświadczeniu. Producent przypomniał, że sprzęty do ćwiczeń zostały stworzone z myślą o osobach powyżej 16. roku życia. Szef firmy zaapelował do konsumentów.

Informację o śmierci dziecka przekazał założyciel i szef firmy John Foley. Nazwał zdarzenie "tragicznym wypadkiem" lecz nie ujawnił jego szczegółów. Sprawę bada agencja odpowiedzialna za bezpieczeństwo konsumentów.

"Każdy przypadek boli"

To kolejny wypadek na sprzęcie Pelotonu w ciągu ostatnich miesięcy - w lutym 3-latek doznał obrażeń głowy, gdy utknął pod bieżnią. Dziecko dochodzi do siebie.

"Tworzymy nasze produkty z myślą o bezpieczeństwie. Ale by zapewnić waszym najbliższym bezpieczeństwo, potrzebujemy też pomocy. Trzymajcie dzieci i zwierzęta z dala od sprzętów Peloton. Zanim zaczniecie ćwiczyć upewnijcie się, że przestrzeń wokół was jest bezpieczna" - poinformował Foley w liście do konsumentów.

Podkreślił, że choć takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, to "każdy taki przypadek boli tak samo".

Zainteresowanie i wypadki

Stacja BBC zauważa, że sprzedaż bieżni elektrycznych w ostatnim roku skoczyła do tego stopnia, że Peletonowi zabrakło produktów w magazynach. Kupujący najczęściej szukali alternatywy do ćwiczeń, która pozwoliłaby im na "zostanie w domu" w związku z sytuacją epidemiczną.

Z łącznych danych różnych departamentów wynika, że w 2020 r. w USA doszło do co najmniej 22 500 wypadków na elektrycznych bieżniach. 2 tys. z nich dotyczyło dzieci poniżej 8. roku życia.

Między 2018 a 2020 r. w wyniku wypadków na bieżniach elektrycznych w Stanach Zjednoczonych życie straciło 17 osób - wśród nich był 5-letni chłopiec.

