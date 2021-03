Pijany wiózł autem 7-letniego syna i spowodował wypadek. Dziecko zabrał śmigłowiec LPR

30-latek, który miał 1,3 promila alkoholu w organizmie, wiózł autem 7-letniego syna. Mężczyzna zderzył się z przydrożnym drzewem. Dziecko z obrażeniami ciała zostało śmigłowcem LPR przetransportowane do szpitala.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 19:00 na ul. Leśnej w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). Gdy policjanci zbadali trzeźwość 30-latka, w jego organizmie było 1,3 promila alkoholu.

Chłopiec trafił do szpitala w Olsztynie, a jego ojciec do miejscowej placówki. Nie miał poważnych obrażeń i już opuścił lecznicę.

Mężczyzna usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Może także stracić prawo jazdy na okres co najmniej 3 lat.

Jak informują funkcjonariusze, ze względu na to, że osobą pokrzywdzoną w wypadku jest członek rodziny mężczyzny, od stanowiska matki dziecka będzie zależała odpowiedzialność sprawcy.

