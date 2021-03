- Zamknij się wreszcie! Mam nadzieję, że twoja mama pozwoli mi cię uderzyć - tak do 5-letniego chłopca mówił policjant z hrabstwa Montgomery w Maryland (USA). Funkcjonariusze zatrzymali dziecko, które samo opuściło szkołę. Podczas interwencji krzyczeli na płaczącego chłopca, zakuli go w kajdanki i nakłaniali jego matkę do stosowania kar cielesnych.

Do zdarzenia doszło w styczniu 2020 r., ale nagranie z policyjnej kamery opublikowano dopiero teraz, na prośbę członka rady hrabstwa Montgomery Willa Jawando.

Na trwającym 51 minut nagraniu widać całą interwencję. Zadanie znalezienia chłopca, który sam opuścił klasę, powierzono Kevinowi Christmonowi i Dionne Holliday. Funkcjonariusze odnaleźli go niecałe 400 metrów od szkoły w Sliver Spring.

Gdy dziecko nie chciało wracać do szkoły, policjant złapał je za ramię. Płaczącego chłopca posadzono na tylnym siedzeniu radiowozu. Niecałe dwie minuty od rozpoczęcia interwencji jeden z oficerów kazał mu przestać płakać. - Czy mama cię bije? Dziś na pewno cię uderzy - straszył dziecko.

"Za to nie idzie się do więzienia"

Zanim przyjechali do szkoły kilkakrotnie powtarzali groźby. - Mam nadzieję, że mama pozwoli mi cię uderzyć - mówili policjanci. - To dlatego powinno się bić dzieci - dodawali. Przyspieszone łapanie powietrza zostało skomentowane słowami: - Nikt cię teraz nie słucha.

Po dojechaniu na miejsce chłopiec został odprowadzony do gabinetu asystentki dyrektora. Gdy nadal się nie uspokajał, funkcjonariuszka Holiday zbliżyła się do jego twarzy, a następnie zaczęła głośno krzyczeć, udając jego płacz.

Na miejsce przyjechała matka dziecka, która przyznała, że ma problemy z jego wychowaniem. Policjanci zachęcali kobietę, by zaczęła stosować kary cielesne. Gdy powiedziała, że boi się pójść do więzienia, funkcjonariusze "uspokoili ją", że "za bicie dzieci nie idzie się do więzienia". W pewnym momencie jeden z policjantów zakuł chłopca w kajdanki mówiąc: - To czeka ludzi, którzy nie chcą słuchać i nie wiedzą jak się zachować.

Kajdanki zostały zdjęte po ok. minucie.

"To przemoc"

Zachowanie policjantów skrytykował radny Will Jawando, który przyznał, że czuł "obrzydzenie" oglądając materiał. Zaapelował o jak najszybszą reformę policji.

- Wszyscy widzieliśmy jak chłopiec był poniżany, wrzucony do radiowozu, jak dorośli krzyczeli na niego z pełną mocą. To przemoc - mówił w rozmowie z "Washington Post".

Policja z Montgomery wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że ws. zachowania funkcjonariuszy toczy się szczegółowe dochodzenie. Nie zostali zawieszeni.

Matka dziecka ma zamiar pozwać zarówno hrabstwo, funkcjonariuszy, jak i szkołę, do której uczęszcza chłopiec.

bas/grz "Bethesda Magazine", BBC