Do uprowadzenia i napaści seksualnej doszło ok. godz. 2 w nocy (czasu miejscowego) z piątku na sobotę w pobliżu 30th Avenue w dzielnicy Brownsville. Kierowca czarnego auta przed wypchnięciem 12-latka z auta postrzelił go w głowę i zbiegł.

Starszy mężczyzna, jadący na rowerze do sklepu nocnego, usłyszał krzyk. - Krzyczał: "pomóż pomóż mi, proszę" - powiedział świadek w rozmowie ze stacją Local 10. Postanowił zaprowadzić dziecko do sklepu, by stamtąd wezwać pomóc.

Zakrwawiony chłopiec tuż przed sklepem oparł się o kosze na śmieci. Na nagraniach z monitoringu widać, że stający przed sklepem mężczyzna wyciągnął telefon, by zadzwonić pod numer alarmowy.

12-latek po chwili upadł na chodnik. Zdążył jeszcze powiedzieć, że został postrzelony.

Dziecko trafiło do szpitala, jest w bardzo ciężkim stanie.

Śledczy ustalili, że chłopiec, zanim został postrzelony w głowę, padł ofiarą gwałtu.

Our Sexual Crimes Unit is seeking the assistance of the community for any information regarding the armed sexual battery of a minor that occurred in the area of NW 43 Terrace & NW 30 Avenue on 03/27/2021. Anyone with info is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/0UA95EtW52