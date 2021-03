60 lat temu ukradł policyjne kajdanki. Zwrócił je, bo było mu wstyd przed wnukami

Mieszkaniec Kalifornii wyjaśnił służbom, że przed laty był świadkiem, jak młody oficer wdał się w sprzeczkę z zatrzymywanym mężczyzną. Gdy w wyniku szarpaniny na ziemię upadły kajdanki należące do wyposażenia policjanta, nastolatek podniósł je niepostrzeżenie i schował do kieszeni.

Od tego czasu - jak pisał - kiedy tylko spojrzał na nie "czuł się trochę winny".

Niedawno odwiedziło go dwóch wnuków w wieku 6 i 9 lat. Chłopcy bawili się plastikowymi kajdankami więc dziadek zdecydował, że pokaże prawdziwą parę, aby im zaimponować. Wrażenie jakie wywarł, było jednak odwrotne od zamierzonego.

"Byli przerażeni i zapytali mnie, dlaczego ukradłem kajdanki od policjanta. Ja oczywiście nie miałem dobrego wytłumaczenia i powiedziałem im, że to jest złe i nie byłem z tego dumny, a potem szybko zmieniłem temat" - wyznał.

"To była lekcja życia"

Staruszek poczuł się ogromnie zawstydzony. Aby zrehabilitować się w ich oczach, zwrócił skradziony przedmiot instytucji, do której on należał. Dołączył także list z przeprosinami oraz 100 dolarów w ramach zadośćuczynienia.

O tej nietypowej sytuacji poinformowali na Twitterze policjanci z Los Angeles.

An envelope arrived at LAPD West Valley station. Inside a letter of apology, a $100 donation & a pair of handcuffs.



This was no ordinary letter. It was a life lesson over 60 years in the making, from a grandfather to his grandkids—that it’s never too late to do the right thing. pic.twitter.com/BVzYXb9qzL