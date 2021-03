Rekord zakażeń w Holandii. Przeciwnicy obostrzeń wyszli na ulice

Z informacji przekazanej mediom przez przedstawicieli urzędu w sobotę zgłoszono 8 868 nowych infekcji COVID-19, najwięcej od początku pandemii. W niedzielę zanotowano już mniej zakażeń - 7 513, jednak jak zauważa RIVM, nie umniejsza to wzrostowego trendu notowanego od połowy lutego.

ZOBACZ: Von der Leyen: mamy w Europie 3. falę, ale wzrost śmiertelności jest wolniejszy od zachorowań

Dobrą wiadomością jest to, że pomimo wzrostu infekcji koronawirusem, spada śmiertelność. RIVM wiąże to z dużą liczą zaszczepionych osób starszych. W ciągu ostatnich siedmiu dni urząd rejestrował średnio 27 zgonów dziennie, w tydzień wcześniej 30.

Jak poinformował w weekendowym wydaniu dziennik De Volkskrant, w pierwszych trzech miesiącach tego roku zaszczepiono 4 mln Holendrów.

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu na amsterdamskim Museumplein zebrali się przeciwnicy koronawirusowych obostrzeń.

ZOBACZ: Holandia. Rząd przedłuża obostrzenia. Godzina policyjna do końca marca

NEW 🚨 Anti COVID protest in Amsterdam, Netherlands — army veterans stood in front of protesters to protect them from being assaulted by the police pic.twitter.com/n4RP9ByLS0

Identycznie jak w poprzedni weekend Urząd Miasta (Gemeete) rozwiązał demonstrację, motywując to zbyt dużą liczbą uczestników oraz nieprzestrzeganiem przez nich półtorametrowego dystansu.

Aby rozpędzić demonstrantów policja użyła armatek wodnych.

Jednocześnie przeszło 500 demonstrantów zebrało się przy komisariacie policji na Marconiplein w Rotterdamie, informuje portal NU. Protestują oni przeciwko rasizmowi policjantów.

ZOBACZ: Facebook traci miliardy. W tle rasizm, nienawiść i zapowiedzi zmian

Hundreds of demonstrators in Rotterdam protest against police officers' racist remarks over a teenager girl's murder. The girl, who was of Turkish origin, was shot dead by her stalker in 2018 pic.twitter.com/ZY14lnPpKH