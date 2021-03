Papież: przejrzystość finansowa Watykanu musi być wzorcowa

W ceremonii inauguracji 92. roku sądowego w Watykanie uczestniczył premier Włoch Mario Draghi.

ZOBACZ: Papież: mafie wykorzystują pandemię, by się bogacić

Franciszek, zwracając się do przedstawicieli sądownictwa za Spiżową Bramą, zaapelował o to, by wszelkie inicjatywy na rzecz "absolutnej przejrzystości aktywności instytucjonalnej Państwa Watykańskiego, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej i finansowej, były inspirowane przez podstawowe zasady życia kościelnego", uwzględniały bieżące "dobre praktyki" międzynarodowe i by były "wzorcowe, czego wymaga rzeczywistość Kościoła katolickiego".

Pope Francis has said that the Vatican’s quest for transparency should be inspired by “the founding principles of ecclesial life” and conform to international standards. https://t.co/xAYqof21uf