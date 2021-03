Papież: mafie wykorzystują pandemię, by się bogacić

Papież Franciszek potępił w niedzielę mafie obecne w różnych częściach świata i podkreślił, że bogacą się one teraz wykorzystując pandemię. Nazwał je "strukturami grzechu" i dodał, że są sprzeczne z Ewangelią.

Zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego Franciszek powiedział: "dzisiaj we Włoszech obchodzony jest dzień pamięci i zobowiązań ku czci niewinnych ofiar mafii. Są one obecne w różnych częściach świata i wykorzystując pandemię wzbogacają się poprzez korupcję".

- Święty Jan Paweł II piętnował ich kulturę śmierci, a Benedykt XVI potępił je jako drogi śmierci. Te struktury grzechu, struktury mafijne, sprzeczne z Ewangelią Chrystusa mylą wiarę z bałwochwalstwem - mówił papież.

Następnie dodał: "dzisiaj wspominamy wszystkie ofiary i ponawiamy nasze zobowiązanie przeciwko mafiom".

"Siostra woda nie jest towarem"

Papież nawiązał także do przypadającego w poniedziałek Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ. Dzień ten, podkreślił, zachęca do refleksji nad tym "wspaniałym i niezastąpionym darem Boga".

- Dla nas wierzących siostra woda nie jest towarem, lecz jest uniwersalnym symbolem oraz źródłem życia i zdrowia. Zbyt wielu braci, tak wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, czasem nawet zatrutej. Konieczne jest zapewnienie wszystkim wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych - oświadczył papież. Podziękował wszystkim, którzy podejmują działania w tym celu.

Na zakończenie transmitowanej przez watykańskie media modlitwy skierował pozdrowienie dla osób chorych i samotnych.

Południową modlitwę Franciszek odmówił ponownie z biblioteki, a nie w oknie Pałacu Apostolskiego w związku z lockdownem w Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum. Plac Świętego Piotra był pusty. Niewielka grupa osób zgromadziła się przy barierkach koło zamkniętych wejść.

