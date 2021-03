Koronawirus czy alergia - jak odróżnić objawy?

Jak odróżnić objawy, które świadczą o alergii od tych, które wskazują, że ktoś może być zakażony koronawirusem? - Wirus SARS–CoV–2 wywołuje silną reakcję immunologiczną w organizmie - czyli często zdarza się gorączka - tłumaczył dr. n. med. Piotr Dąbrowiecki.

- Jest również bardzo silne zmęczenie, uczucie duszności, suchy męczący kaszel. Już tutaj te dwa zjawiska zaczynają się nakładać z typowymi objawami na przykład astmy alergicznej, gdzie suchy męczący kaszel i duszność jest często tym objawem dominującym - dodał specjalista.

- W tym momencie chorzy z zaostrzeniem astmy sezonowej, uczuleni na przykład na pyłki brzozy, zdecydowanie nie mają gorączki - dodał.

"Sama telewizyta nie wystarczy"

- Niestety dużo osób zwleka z odwiedzeniem alergologa. Dużo osób zwleka z pójściem do swojego lekarza pierwszego kontaktu - mówił Dąbrowiecki.

Ekspert zaznaczył, że obecnie pacjentom zostaje często tylko telewizyta. - Oczywiście dobrze, że jest, ale ja, jako specjalista, zawsze chcę zobaczyć pacjenta - stwierdził.

- W naszych przychodniach, szpitalach, ośrodkach specjalistycznych jest bezpiecznie, bo przestrzegamy reżimu sanitarnego - apelował do pacjentów. - Przy ciężkim zaostrzeniu astmy sama telewizyta nie wystarczy. Potrzebna jest pomoc specjalisty, a czasami hospitalizacja - dodał.

Bardziej narażeni na COVID-19?

Czy alergicy są narażeni na cięższy przebieg choroby COVID-19? - Na szczęście nie. Pacjenci, którzy mają alergię czy astmę alergiczną, jeżeli podlegają leczeniu - czyli świadomie podchodzą do tematu - biorą leki wziewne, donosowe czy do spojówek - to tak naprawdę chorują łagodniej i rzadziej zarażają się koronawirusem - tłumaczył Dąbrowiecki.

Wielu alergików nie wie jeszcze o swojej chorobie. - Nie wiedzą, że pod objawami tj.: kaszel, świst, duszność czy też katar leży alergia. No i nie leczą się - dodał lekarz.

- To jest grupa szczególnie narażona zakażenie SARS–CoV–2. Dlaczego? Jak nos swędzi, to go pocieramy, jak oko swędzi, to je pocieramy, a często ta ręka była na klamce, poręczy. I wtedy jest to ryzyko zakażenia, ale również cięższego przebiegu - ocenił.

Maseczki pomagają alergikom?

Czy noszenie maseczek zmniejsza kłopoty osób cierpiących na alergie pyłkowe? - Zdecydowanie tak - przyznał Dąbrowiecki. - Pacjenci, którzy już od lat mają alergię, często opisując mi swój 2020 rok mówią: "tamta wiosna to była dobra". Ale wtedy chodziliśmy w maseczce, tak samo teraz, jeżeli chodzimy w maseczce, to ona jest w stanie powstrzymać wirusa, zanieczyszczone powietrze, ale również alergeny - przypomniał.

- Pacjenci, którzy mają alergię i astmę, szczególnie powinni nosić maseczki dla swojego dobra - dodał.

- Nieleczona alergia wiedzie do astmy oskrzelowej. Nieleczenie alergii może powodować, że ten proces immunologiczny, ta nadwrażliwość zwiększa się - wyjaśnił. - Powinnyśmy ewidentnie usuwać te objawy - zachęcał.

"Nie bójmy się leków na alergie"

Lekarz zaznaczył, że powinniśmy dobrać odpowiednie leki, które "zmniejszają objawy choroby, ale uwaga, dwa duże badania naukowe, które zostały podsumowane praktycznie pod koniec lutego wskazują wprost, że osoby, które leczą się sterydami wziewnymi, łagodnie chorują na covid, jeżeli już ulegną zarażeniu". - Nie bójmy się leków na alergie, one są w pełni bezpieczne - powiedział.

Pyłki jakich drzew sprawiają obecnie najwięcej problemów zdrowotnych alergikom? - Olcha, topola i już właściwie pierwsze pyłki brzozy, która "wybuchnie" w kwietniu - wszyscy pacjenci i alergolodzy boją się już tego, wtedy zdecydowanie więcej pacjentów przychodzi z objawami - zapowiedział specjalista.

