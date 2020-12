Wielka Brytania: szczepionka nie dla alergików

Dwoje pracowników służby zdrowia, u których wystąpiła reakcja alergiczna, poddało się leczeniu i czuje się dobrze.





Jak się podejrzewa, wystąpiła u nich reakcja anafilaktoidalna - znacznie łagodniejsza niż anafilaksja - która zwykle wiąże się z wysypką na skórze, dusznościami, a czasem spadkiem ciśnienia krwi. Zalecenie, by nie przyjmować szczepionki, dotyczy osób, które w przeszłości miały reakcje na leki, żywność lub szczepionki - informuje agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA.

- Jak to często bywa w przypadku nowych szczepionek, po tym, jak dwie osoby mające w przeszłości znaczące reakcje alergiczne zareagowały negatywnie, MHRA zapobiegawczo zaleciła, żeby osoby, u których występują znaczące reakcje alergiczne, nie przyjmowały tego szczepienia - powiedział prof. Stephen Powis, dyrektor medyczny NHS w Anglii, dodając, że obie osoby wracają do zdrowia.

