Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało konwencję krajową. Bielan: to ja jestem przewodniczącym

Zgodnie ze statutem Porozumienia to ja jestem przewodniczącym Konwencji Krajowej. nie wykluczam zorganizowania posiedzenia w kwietniu, ale będę o tym informował osobiście - powiedział europoseł Adam Bielan.

W piątek przedstawiciele Porozumienia: Jan Strzeżek i Iwona Michałek, przewodnicząca Konwencji Krajowej partii, poinformowali o zwołaniu na 17 kwietnia Konwencji Krajowej Porozumienia Jarosława Gowina, która odbędzie się w formie wideokonferencji.

- Radny dzielnicowy Strzeżek po raz kolejny wprowadza w błąd członków Porozumienia oraz opinię publiczną. Przypomnę, że zgodnie z par. 20 ustęp 2. statutu Porozumienia przewodniczącego Konwencji Krajowej wybiera Kongres, zgodnie z decyzją podjętą na ostatnim kongresie naszej partii w listopadzie 2017 roku to ja pełnię tę funkcję - powiedział Adam Bielan.

- Informuję, że nie udzieliłem żadnych pełnomocnictw radnemu dzielnicowemu Strzeżkowi do przekazywania moich decyzji co do ewentualnego zwołania posiedzenia Konwencji Krajowej. Nie wykluczam takiego posiedzenia w kwietniu, ale będę o tym informował osobiście - dodał.

Kryzys Porozumienia

W Porozumieniu od kilku miesięcy trwa spór dotyczący kierownictwa ugrupowania. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Jarosława Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. 13 lutego ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech posłów; wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister-członek Rady Ministrów Michał

Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. Powodem tej decyzji było także wielokrotne łamanie statutu partii.

Trzem wiceministrom - Żalkowi, Gryglasowi i Cieślakowi - Porozumienie cofnęło również rekomendacje do zasiadania w rządzie z ramienia partii, jednak wszyscy nadal pozostają na swoich stanowiskach.

Kto prezesem Porozumienia?

Pod koniec lutego - jak informował wicerzecznik Jan Strzeżek - zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodnicząca Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz.

Sąd Okręgowy w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku. Sąd uznał, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Odnosząc się do tej decyzji, Bielan powiedział, że wniosek zostanie złożony ponownie, po uzupełnieniu braków formalnych, albo zostanie złożone zażalenie.

