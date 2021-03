Obłożenie Szpitala Narodowego. Najnowsze dane

W Szpitalu Narodowym jest 282 pacjentów na 550 fizycznie dostępnych i gotowych łóżek. Placówka dysponuje personelem medycznym niezbędnym do zapewnienia opieki dla 318 pacjentów - przekazało w piątek CSK MSWiA. Są to dane z godz. 16. Do respiratorów podłączonych jest 20 pacjentów na 26 dostępnych miejsc.

- Na terenie PGE Narodowego przygotowanych jest 550 miejsc dla osób chorych na COVID-19. Są one fizycznie gotowe do przyjmowania pacjentów. Wszystkie te łóżka mają dostęp do instalacji tlenowej, a w związku z tym, że szpital posiada własny system pozyskiwania tlenu z powietrza, nie ma ryzyka, że go zabraknie - czytamy w komunikacie.

MSWiA: 550 łóżek, a może być więcej

Jak wyjaśniono, łóżka te zorganizowane są na dwóch piętrach przestrzeni wydzielonej na PGE Narodowym. - Do niedawna (przed trzecią falą) nie było zapotrzebowania na tak wiele łóżek, dlatego pacjenci rozlokowani byli tylko na jednym piętrze, natomiast na drugim zorganizowany został punkt szczepień. Było to podyktowane koniecznością racjonalnego zarządzania zasobami i było optymalne ekonomicznie - poinformował CSK MSWiA.

Jednak w momencie nadejścia trzeciej fali uruchomione zostało drugie piętro, a punkt szczepień został przeniesiony do innej części PGE Narodowego. W efekcie w szpitalu jest 550 gotowych łóżek. Kolejne 100-120 łóżek można uruchomić we wschodniej części obiektu, co da łącznie 650–670 miejsc.

- Do pomieszczeń, w których mają być umieszczone te łóżka doprowadzony jest tlen, co ułatwia rozbudowę; wymaga jedynie rozprowadzenia do łóżek po szybkiej adaptacji - przekazano, dodając, że decyzja o dalszym zwiększaniu liczby łóżek będzie wymagała rozbudowy instalacji i będzie podejmowana adekwatnie do potrzeb.

Kazanowska: Szpital Południowy lepiej w krótszym czasie

W piątek wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska mówiła, że Szpital Południowy ma 30 proc. obłożenia po czterech tygodniach funkcjonowania i radzi sobie lepiej niż ten na Stadionie Narodowym, który funkcjonuje od kilku miesięcy. - Być może pana ministra to tak przestraszyło, że za dobrze sobie radzimy – oceniła Kaznowska podczas konferencji prasowej dotyczącej wprowadzenia komisarza do Szpitala Południowego.

Podkreśliła kilkukrotnie, że w Szpitalu Południowym "uruchomione jest już 30 proc. łóżek, a w Szpitalu Narodowym, który został otwarty z końcem października, gdzie zapowiadane było 1200 łóżek, przyjętych jest nieco ponad 300 osób, co stanowi 25 proc. możliwości tego szpitala". - My w ciągu czerech tygodni zapełniliśmy szpital (Południowy) w 30 proc. - zauważyła

