Uwięzioną kobietę odnalazł we wtorek przechodzień, który na jednej z ruchliwych ulic miasta, usłyszał wołanie o pomoc dochodzące z podziemnego tunelu.

Była kompletnie naga

43-latka znajdowała się na głębokości kilku metrów, była kompletnie naga, brudna i wycieńczona. Na miejsce wezwano służby.

Kobieta została wyciągnięta z pułapki przez strażaków. Z powodu odwodnienia trafiła do miejscowego szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgłoszone zaginięcie

Jak się okazało, 3 marca, czyli prawie trzy tygodnie przed odnalezieniem 43-latki, zgłoszono jej zaginięcie. W rozmowie z policjantami kobieta potwierdziła, że spędziła w kanale 20 dni.

Wyjaśniła, że wybrała się popływać, w kanale znajdującym się w pobliżu domu jej chłopaka. W pewnym momencie zauważyła wejście do tunelu. Kierowana ciekawością weszła do środka i penetrując podziemne zakamarki w końcu się zgubiła.

Przez kolejne kilkanaście dni błąkała się po sieci tuneli, aż w końcu doszła do miejsca nad ruchliwą ulicą, gdzie postanowiła poczekać na pomoc. Odnaleziono ją ok. 5 kilometrów od miejsca, w które poszła popływać.

Policyjne śledztwo

Śledztwo w sprawie prowadzi miejscowa policja. Według śledczych, póki co nie ma dowodów na to, by kobieta padła ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze podchodzą jednak sceptycznie do całej historii.

- Bardzo trudno nam uwierzyć, że spędziła tam tyle czasu. Potrzebujesz jedzenia i wody aby przetrwać, więc niektóre rzeczy budzą nasze wątpliwości - powiedział rzecznik Departamentu Policji Delray Beach, Ted White.

Policja przekazała, że według matki kobiety, 43-latka leczyła się psychiatrycznie oraz była uzależniona od narkotyków. - Według matki, jej córka robiła w przeszłości dziwne rzeczy i ma bogata historię podejmowania złych decyzji, kiedy jest naćpana - poinformował policjant.

