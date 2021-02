Wpadł do wykopu w centrum miasta. Z błota wystawały tylko głowa i ręce

Do zdarzenia doszło na ulicy Odrzańskiej w centrum Wrocławia. Mężczyzna prawdopodobnie chcąc skrócić sobie drogę, przeszedł przez ogrodzenie na teren placu budowy. Ponieważ było już ciemno nie zauważył, znajdującego się tam głębokiego wykopu i wpadł do środka. Dziura była wypełniona błotem.

Początkowo uwięziony mężczyzna próbował na własną rękę wydostać się z błotnistej mazi, jednak to tylko pogarszało jego sytuację - gwałtowne ruchu powodowały, że z każdą minutą zapadał się coraz bardziej.

Walka z czasem

Świadkowie zdarzenia zaalarmowali policję. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Z grząskiego błota wystawały już tylko głowa i ręce mężczyzny. Rozpoczęła się walka z czasem.

- Jeden z policjantów natychmiast ruszył na pomoc, widząc, że mężczyzna coraz bardziej opada z sił. Funkcjonariusz musiał to zrobić bardzo ostrożnie, aby samemu nie wpaść do niebezpiecznej mazi. Okazało się to bardzo trudne. Kiedy tylko spróbował zbliżyć się do mężczyzny, wówczas sam zaczął zapadać się w mieszankę ziemi, piasku i wody - poinformował Krzysztof Marcjan z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Dopiero kiedy sam ustabilizował swoją pozycję, mógł zacząć wyciągać mężczyznę. Cała akcja trwała kilkadziesiąt minut.

Uratowany mężczyzna był skrajnie wyczerpany i wyziębiony. Na miejsce wezwano ratowników medycznych.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Po opatrzeniu przez medyków jeszcze tego samego dnia został wypisany do domu.

dk/sgo/ polsatnews.pl