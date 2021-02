Na bezludnej wyspie na Bahamach odnaleziono troje Kubańczyków. Spędzili tam 33 dni

Rozbitkom udało się przyciągnąć uwagę strażników, gdy wymachiwali prowizoryczną flagą. Zrobili również duży krzyż.

- Pomyślałem: "nigdy nie widziałem niczego na tej wyspie, ale przyjrzyjmy się bliżej". Później zobaczyłem, że jakieś osoby gorączkowo machały rękami, próbując nas skłonić do zejścia - powiedział AP jeden z funkcjonariuszy biorących udział w akcji. Jak podkreślił "czymś niesamowitym było zobaczyć ulgę na twarzach rozbitków, gdy dostali nadzieję".

ZOBACZ: Znaleźli się na bezludnej wyspie. Uratował ich napis "SOS" na piasku

Na niezamieszkałej wyspie Anguilla Cay, między Florydą a Kubą, znaleźli się po tym, jak ich łódź wywróciła się na wzburzonych wodach. Udało im dopłynąć do najbliższego przylądka.

Otrzymali fachową pomoc

Kubańczycy nie mieli poważnych obrażeń, ale zostali przetransportowani helikopterem do Centrum Medycznego Lower Keys na badania kontrolne. O tym niecodziennym zdarzeniu poinformowali na Twitterze strażnicy przybrzeżni.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8