Sklepy meblowe i budowlane zamknięte. To jedna z nowych zasad obostrzeń

Sklepy meblowe i budowlane będą zamknięte od soboty 27 marca do 9 kwietnia. To nowe obostrzenia, które ogłoszone zostały przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w czwartek.

Zamknięcie sklepów meblowych i budowlanych podyktowane jest rozwojem trzeciej fali epidemii. Szef rządu Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej obostrzeń zwracał uwagę, że obecnie Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. - Musimy sobie to bardzo otwarcie powiedzieć i przyznać - mówił.

Sklepy meblowe i budowlane zamknięte w trzeciej fali

Jak dodał napór III fali koronawirusa jest bardzo silny. W tym kontekście wskazał, że w czwartek zarejestrowano najwyższy wzrost zakażeń - ponad 34 tys. osób. Dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Należą do nich dalsze ograniczenia w handlu.

Choć do tej pory zamknięte były z pewnymi wyjątkami galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane mogły funkcjonować. Dziś wraz z nowymi ograniczeniami nakazano zamknięcie sklepów budowlanych i meblowych o powierzchni większej niż 2 tys. mkw. Do tej kategorii zalicza się większość sklepów takich sieci jak Leroy Merlin, Castorama czy Ikea.

Kiedy ponowne otwarcie sklepów meblowych i budowlanych?

Zostały zamknięte na co najmniej dwa tygodnie. Jak przekonują członkowie rządu, doświadczamy właśnie kulminacji trzeciej fali pandemii. Ogłoszone w czwartek ograniczenia w działaniu sklepów meblowych i budowlanych obowiązywać będą co najmniej do 9 kwietnia.

Badania laboratoryjne ostatniej doby potwierdziły 34 151 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 520 chorych - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory odnotowano w środę, 24 marca. Było ich 29 978. Drugim dniem pod tym względem był 7 listopada - zdiagnozowano ich wówczas 27 875. Najwięcej zgonów zanotowano 25 listopada. Resort podał wtedy informację o 674 zmarłych na COVID-19.

