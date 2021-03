"W najbliższych dniach nie będzie rejestracji kolejnych roczników do szczepień"

W najbliższych dniach nie planujemy uruchamiania rejestracji kolejnych roczników do szczepień; w tej chwili mogą się rejestrować wszystkie osoby powyżej 60. roku życia; od dziś została też uruchomiona powtórna, uzupełniająca rejestracja dla osób powyżej 70. roku życia - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

W czwartkowej rozmowie z Radiem Wrocław Dworczyk przypomniał, że wszystkie osoby powyżej 60. roku życia mogą teraz rejestrować się w Polsce na szczepienia przeciwko COVID-19. - Przez najbliższe dni nie chcemy uruchamiać dalszych zapisów; chcemy, by wszyscy Polacy powyżej 60. roku życia mogli się spokojnie zarejestrować, by punkty szczepień mogły poustalać terminy - powiedział szef KPRM.

Dworczyk dodał, że dopiero po Świętach Wielkanocnych zostaną "uruchomione zapisy kolejnych grup, czy kolejnych roczników na szczepienia".

Pytany o liczbę osób, które do tej pory zrezygnowały ze szczepień, Dworczyk powiedział, że ten problemy występował "w zeszłym tygodniu". - Były takie punkty, gdzie nawet 75 proc. zapisanych osób nie przychodziło na terminy szczepienia. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że był to kłopot krótkotrwały, który mamy już za sobą - mówił.

ms/ PAP