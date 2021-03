Salony fryzjerskie i kosmetyczne muszą zawiesić działalność od najbliższej soboty do co najmniej 9 kwietnia - to jedno z nowych obostrzeń, o których poinformowali w czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Klienci korzystają z okazji i umawiają się na ostatnie wolne terminy. Zainteresowania nie wytrzymują aplikacje do rezerwowania wizyt.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą zamknięte od soboty 27 marca co najmniej do 9 kwietnia. Już od czwartkowego poranka można było – choćby na Twitterze – natrafić na przecieki, że to ostatnia okazja, by umówić się do salonu fryzjerskiego i kosmetycznego. Pogłoski te okazały się prawdą.

Zamknięte do odwołania

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem nowych obostrzeń, klienci zaczęli masowo umawiać się na wizyty do fryzjera i kosmetyczki. Duże zainteresowanie przełożyło się na problemy techniczne popularnej aplikacji Booksy służącej do rezerwowania terminów.

Zgodnie z nowymi zasadami salony zostają zamknięte bez względu na lokalizację, a obostrzenia dotyczą również lokali znajdujących się w centrach handlowych. Zgodnie z obostrzeniami, wielkopowierzchniowe sklepy pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Badania laboratoryjne ostatniej doby potwierdziły 34 151 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 520 chorych - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory odnotowano w środę, 24 marca. Było ich 29 978. Drugim dniem pod tym względem był 7 listopada - zdiagnozowano ich wówczas 27 875. Najwięcej zgonów zanotowano 25 listopada. Resort podał wtedy informację o 674 zmarłych na COVID-19.

